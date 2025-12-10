După 10 ani de așteptare se pun schelele pe blocurile din cartierul chinezesc

Pot începe lucrările pe șantierul „cartierului chinezesc” din Craiova. Primăria a emis în urmă cu câteva zile autorizație de construire pentru imobilul – teren și construcții- de pe strada Caracal, nr.152.

După 10 ani ruinele de pe strada Caracal intră în febra șantierului.

Se autorizează executarea lucrărilor de construire pentru: S.teren=67 511,00mp.(blocuri locuinte colective, parcare, vestiare, piscina – Suprafețe totale: Sc=18 520,00 mp, Sd= 182 681,48 mp, Su=143 540,90 mp, Sl= 93 301,58 mp, sistem constructiv cladiri: cadre din b.a.,fundatii b.a., acoperiş-tip terasa; sistem constructiv imprejmuire: fundatii b.a., soclu b.a., stâlpi din teava şi plase de sârmă şi bariere pentru acces pe latura de Nord).POT=27%, CUT=2,70, S.sp.verzi=12 295,00mp, locuri de parcare=669. Conform HGR.766/1997 categoria de importanţă este „C”, conform P100/2019 clasa de importanţă este „II”. Stadiul fizic este de aprtoximativ 7% și sunt executate în principal parte din lucrările de structură ale proiectului.”, se spune în Autorizația de construire nr. 1091 din 05,12,2025.

Terenurile și clădirle de pe strada Caracal au fi concesionate în primăvara acestui an pe o perioadă de 49 de ani, contra unei redevența anuale de 63.901 lei/an

Obiectul concesiunii prin licitaţie publică, îl constituie terenul în suprafaţă de 17.249,39 mp, pe care se află edificate construcții (structuri) aflate în diferite stadii de execuție, situat în Craiova, pe strada Caracal astfel:

-lotul 1- teren în suprafață de 4191,81 mp, pe care se află construcțiile(structurile)

-lotul 2- teren în suprafață de 3926,11 mp, pe care se află construcțiile(structurile), aflate în diferite stadii de execuție,

-lotul 3- teren în suprafață de 3676,05 mp, pe care se află construcțiile(structurile)

-lotul 4 – teren în suprafață de 1943,96mp;

-lotul 5 – teren în suprafață de 1749,51 mp;

-lotul 6 – teren în suprafață de 1761, 95 mp, pe care se află construcțiile.

Complex de blocuri cu zece etaje și piscină

Acum constructorii trebuie să continue și să finalizeze locuințele, valoarea lucrărilor ridicându-se la 163.754.700, 44 de lei. Aceștia trebuie să respecte proiectul și să amenajeze și spații comerciale, probabil la parterul blocurilor. În acest caz, valoarea lucrărilor fiind de 1.773,995,20 de lei. De asemenea, trebuie amenajate parcările, aici valoarea lucrărilor fiind de 8.948.211,76 de lei. Complexul va avea și o piscină, lucrările valorând 1.380.744, 46 de lei. La final, constructorul trebuie să lucreze și la împrejmuirea terenul pe care se întinde viitorul complex, costurile fiind de 829.240,25 de lei.Când lucrările vor fi încheiate se poate spune că în sfârșit epopeea cartierului chinezesc s-a încheiat.Cele trei SRL-uri care se vor ocupa de construcția blocurilor de pe strada Caracal sunt: SC District Sud SRL Craiova, SC Recon SA din Craiova şi SC SOENERG SRL din localitatea Işalniţa.Cele 17 blocuri de zece etaje aflate în diverse stadii de execuție, trebuie să fie gata în doi ani, dacă ar fi să ne luăm după termenul de valabilitate al autorizației. Totuși acesta poate fi prelungit, dat fiind faptul că inițial s-a spus că durata lucrărilor se va întinde pe o perioadă de patru ani.

„Fantoma“ cartierului chinezesc bântuie și acum Craiova

Odiseea terenului de pe strada Caracal

În anul 2013, terenul de pe strada Caracal trece de la Ministerul Apărării Naţionale (MApN) la Primăria Craiova. Administraţia locală îşi dorea să construiască aici ansamblul rezidenţial cunoscut drept „cartierul chinezesc“. Denumirea i se trage de la faptul că municipalitate a contactat atunci firma Shandong Ningjian pentru a construi 1.800 de locuințe în termen de şase ani. Primele 250 de locuinţe reveneau angajaţilor din armată. Chinezii au ieşit repede din peisaj. Terenul și tot ceea ce se construise aici a intrat în proprietatea municipiului Craiova. Primăria a dorit, inițial, să continue lucrările cu bani de la bugetul local și chiar a prins în bugetul pe anul 2018 suma de 9 milioane de lei. A renunțat însă la idee și a cedat amplasamentul, în toamna anului 2018, Agenției Naționale pentru Locuințe. Agenţia estima ca termen de punere în funcţiune a celor 250 locuinţe pentru beneficiarii aparţinând MAN, anul 2023, iar termenul de finalizare pentru restul de 1550 unităţi locative, anul 2030. Termenul nu a mai fost prelungit, iar terenul a revenit proprietarului, adică Ministerul Apărării. Aici s-au blocat definitiv lucrurile.

Cartierul chinezesc din Craiova, în același stadiu ca și în anii anteriori: în ceață



În 2023, primăria solicită din nou trecerea terenului de pe strada Caracal din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al municipiului Craiova. Ulterior, aici urma să se construiască locuinţe prin programele ANL, în termen de 5 ani de la data preluării imobilului. Utilităţile cădeau în sarcina administraţiei locale craiovene. La fel ca şi înainte, 250 de locuinţe plus locurile de parcare sunt promise MApN.

În n luna august 2024, o firmă din Marea Britanie, Diamante Ventures LTD câştiga licitaţia pentru concesionarea terenului în vederea construirii de locuințe pe strada Caracal nr.152. Firma Diamante Ventures LTD avea obligația de a finaliza cele 17 blocuri până la sfârșitul anului 2028. Regimul de înălțime al blocurilor va ajunge până la P+10. Acest lucru nu s-a mia întâmplat, firma britanică a abandonat șantierul înainte de a începe lucrările.



În decembrie 2024, primăria a scos la licitaţie parte din aşa-zisul cartier chinezesc, adică un teren de circa 17.000 mp, împărţit în șase loturi, pe care se află edificate „17 structuri existente aflate la stadiul de fundații și radieri”. Câștigătoarea licitației a fost societatea Drum Concept SRL din București, nimeni alta decât firma care repara străzile orașului. Într-un final și aceasta a abandonat proiectul și primăria a fost nevoită să scoată din nou la licitație cartierul chinezesc.