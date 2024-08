Licitaţie misterioasă la cartierul chinezesc din Craiova. Firma căştigătoare – ţeapă sau nume greşit?

Primăria Craiova a anunţat săptămâna trecută căştigătorul unei licitaţii tinută în birourile proprii pentru desemnarea firmei care să finalizeze lucrările de la cartierul chinezesc, început şi abandonat de chinezii de la Shandong acum mai bine de şapte ani. Comunicatul primăriei nu a oferit prea multe informaţii despre firma câştigătoare. Ştim doar că se numeşte Diamante Ventures LTD şi că este din Marea Britanie.

GdS a căutat firma pe internet, iar singurul rezultat returnat fix cu această denumire dată de primărie ridică mari semne de întrebare cu privire la capacitatea ei financiară. Să luăm în calcul că Diamante trebuie să aducă bani de acasă ca să finalizeze nu mai puţin de 17 blocuri, unele dintre ele cu 10 etaje, până în 2028, adică are la dispoziţie patru ani. După ce termină blocurile trebuie să ofere gratuit Primăriei Craiova 50 de apartamene cu două camere, iar pe celelalte să le vândă pe piaţa liberă. Nu termenul de patru ani îngrijorează, ci datele financiare are firmei existente pe internet. Diamante Ventures Ltd pare o firmă de apartament cu câţiva firfirei în cont. Plus datorii.

Primăria a anunţat sec, fără detalii, săptămâna trecută, că a găsit o firmă care va termina de construit cartierul chinezesc, mastodontul ridicat şi lăsat în paragină de chinezii de la Shandong cu care primăria a încercat prima aventură de construire a cartierului cu mulţi ani în urmă. Iată ce spune comunicatul:

„Licitația pentru concesionarea terenului în vederea construirii de locuințe pe strada Caracal nr.152 a fost adjudecată de firma Diamante Ventures LTD, din Marea Britanie. O parte din terenul pe care Primăria Municipiului Craiova a demarat procesul de realizare a unui nou cartier a fost transmisă în folosință către Agenția Națională pentru Locuințe (ANL), mai exact 27.792 mp, iar astăzi s-a finalizat procedura pentru cealaltă suprafață de teren, împreună cu 17 structuri existente aflate la stadiul de fundații și radieri. Firma Diamante Ventures LTD are obligația de a finaliza cele 17 blocuri până la sfârșitul anului 2028.

Regimul de înălțime al blocurilor va ajunge până la P+10. Concesionarul va acoperi în întregime costurile construcțiilor executate și va achita Primăriei Craiova o redevență anuală, ce se va face venit la bugetul local, iar în contravaloarea structurilor existente pe teren, concesionarul va transmite în proprietatea Municipiului Craiova cel puțin un număr de 50 unități locative, compuse din două camere de locuit, cu dependințele, dotările și utilitățile necesare.

Tot până în anul 2028 are obligația de a finaliza celelalte clădiri de locuințe colective și ANL. Construcțiile deja existente pe această suprafață de teren cedată către ANL sunt mai avansate, unele dintre ele ajungând și la P+5.

Cum a selectat primăria firma Diamante Ventures Ltd

Pe situl primăriei există o singură referire la organizarea unei licitaţii, iar în Seap, platforma naţională de licitaţii nu există nici un anunţ de participare la nici o formă de licitaţie. Deci, deducem că toată procedura s-a derulat în plic, în birorile primăriei. Anunţul primăriei din data de 10 iulie sună astfel:

ANUNŢ CONCESIUNE PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ

Informaţii generale privind autoritatea contractantă, precum denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, datele de contact, persoana de contact : Municipiul Craiova

codul fiscal 4417214

Petroşanu. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Obiectul concesiunii prin licitaţie publică pe o perioadă de 49 ani, a terenului în suprafaţă de 38719 mp, pe care se află edificate construcții (structuri) aflate în diferite stadii de execuție, situat în Craiova, str.Caracal, nr.152, ce aparţine domeniului public al Municipiului Craiova, identificat conform Hotărârii Guvernului nr.836/08.09.2023, iar structurile existente pe acesta aparțin domeniului privat al municipiului Craiova conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 322/2018. Informaţii privind documentaţia de atribuire: Documentaţia de Atribuire şi Caietul de Sarcini se pot ridica de la sediul Primăriei Municipiului Craiova, str. Târgului nr. 26,

Serviciul Patrimoniu

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Documentaţia de atribuire şi caietul de

sarcini se pun la dispoziţia oricărei persoane interesate, care a depus o cerere la Registratura Primăriei Municipiului Craiova, cu sediul în Municipiul Craiova, str.

Târgului nr. 26, judeţul Dolj, sau o solicitare în format electronic la adresa de e-mail [email protected] . 3.2. Denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul autorităţii contractante de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Documentaţia de atribuire, inclusiv caietul de sarcini se pot ridica de la sediul Primăriei Municipiului Craiova din str. Târgului nr. 26, Serviciul Patrimoniu, cu prezentarea xerocopiei cererii înregistrate la Registratura Primăriei Municipiului Craiova sau au depus o solicitare în format electronic la adresa de e-mail [email protected].

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentaţiei, unde este cazul,

potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul

Administrativ: costul unui exemplar al documentaţiei de atribuire inclusiv caietul de

sarcini este 100 lei.



3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 02.08.2024, ora 16:00.

Informaţii privind ofertele:

4.1 Data limită pentru depunerea ofertelor: 08.08.2024, ora 11:00.

4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul Primăriei Municipiului Craiova din

Craiova, str. Târgului nr. 26, la registratura Primăriei.

4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 (unu). Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor :

08.08.2024, ora 12:00 la sediul Primăriei Municipiului Craiova, str. Târgului nr. 26. Instanţa competentă în soluţionarea eventualelor litigii şi termenele pentru sesizarea

instanţei: Tribunalul Dolj, cu sediul în Craiova, str. Brestei nr. 12, telefon/fax

0251/418612, fax 410140, e-mail : [email protected] Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 17.07.2024“.

Cum a aflat firma din Marea Britanie de anunţul de pe situl primăriei este un mister. Posibil ca anunţul să fi fost postat pe alte platforme, despre care nu am aflat noi.

Şedinţă şi câştigător într-o lună şi jumătate

Cu mai puţin de o lună înainte de publicarea acestui anunţ, consilierii locali au aprobat două proiecte în cadrul şedinţei ordinare din iunie 2024. Unul prevedea aprobarea însuşirii unui raport de evaluare privind valoarea redevenţei pe care firma trebuie să o plătească lunar primăriei, iar celălalt reprezenta aprobarea concesionării pe 49 de ani a terenului pe care sunt ridicate cioturile de blocuri de pe strada Caracal 152.

Referitor la redevenţă, valoarea ei a fost stabilită la 27.149 de euro, adică 3,49 lei/mp/an echivalent a 0,70 euro/mp/ an. Concret, lunar firma trebuie să plătească 2.262 de euro. Suma este mai mult simbolică, dat fiind faptul că finalizarea cartierului chinezesc va costa zeci de milioane de euro. De reţinut este că valoarea de piaţă stabilită prin raport aprobat de primărie a construcţiilor existente pe strada Caracal 152 se ridică la 3.683.473 de euro fără TVA.

Pe ce criterii a fost selectat câştigătorul

În aceeaşi şedinţă din iunie 2024 s-au aprobat studiul de oportunitate în care se explică beneficiul concesionării terenului de 38.719 metri pătraţi şi finalizării construcţiilor, caietul de sarcini şi documentaţia de atribuire, care, aşa cum am văzut, se putea obţine de la sediul primăriei.



„Necesitatea asigurării permanente a unui fond de locuinţe, la nivelul Municipiului Craiova, se impune îmbunătăţirea mecanismelor de construire a locuinţelor prin atragerea capitalului privat, în considerarea faptului că fondurile asigurate de la bugetul local sunt insuficiente.

Din aceste considerente, atragerea capitalului privat poate fi o sursă de finanţare vitală pentru demararea unui nou program de construcţii locuinţe; Iniţiativa concesionării imobilului teren în suprafață de 38.719 mp, pe care se află edificate construcții (structuri), aflate în diferite stadii de execuție, situat în Craiova, str.Caracal, nr.152, are ca obiectiv principal utilizarea amplasamentului la potenţial maxim, creşterea calităţii spaţiului public, crearea unei ambianţe urbane atrăgătoare şi a unei imagini arhitecturale contemporane şi interesante prin dezvoltarea unui sistem de trasee pietonale şi amenajarea de spaţii verzi;

Motivaţia pentru componenta financiară privind concesionarea terenului, prezintă următoarele avantaje : concesionarul va acoperi în întregime costurile construcţiilor executate, concesionarul va achita concendentului, în contravaloarea terenului concesionat, o redevenţă anuală stabilită prin contract, ce se face venit la bugetul local, iar în contravaloarea structurilor existente pe teren, concesionarul va transmite în proprietatea Municipiului Craiova, cel puțin un număr de 50 unități locative, compuse din două camere de locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare.

De asemenea, se preconizează atragerea de venituri suplimentare la bugetul local prin încasarea sumelor privind eliberarea Autorizaţiei de Construire şi a sumelor ce vor fi încasate pentru impozitul pe clădiri, după finalizarea construcţiilor“, se arată în rapoartele care însoţesc proiectul.

Iată procedura de ofertare aşa cum este descrisă în caietul de sarcini.

„Ofertele se depun la Registratura Primăriei Municipiului Craiova, în două plicuri închise și sigilate, netransparente, unul exterior și unul interior, care vor conține

documentele prevăzute și care se înregistrează în ordinea primirii lor în registrul „Oferte” menţionându-se data și ora.

3.12. Pe plicul exterior se va indica obiectul concesiunii pentru care este depusă oferta, numele ofertantului, sediul, adresa de corespondenţă, telefonul de contact şi numele

persoanei de contact. Plicul exterior va trebui să conțină:

a. fișă cu informații privind ofertantul și o declarație de participare, semnată de ofertant, fără îngroșări, ștersături sau modificări;

b. acte doveditoare privind calitățile și capacitățile ofertantului, conform documentației de atribuire;

c. acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini (chitanța doveditoare a ridicării caietului de sarcini, a documentație de atribuire).

d. documente privind respectarea reglementărilor referitoare la protecția mediului,

securitatea și sănătatea în muncă și la normele de apărare împotriva incendiilor;

3.13. Pe plicul interior, care conține oferta financiară propriu-zisă, se înscriu numele ofertantului, adresa de corespondenţă, sediului social, telefonul persoanei de contact şi

numele acesteia.

3.14. Pentru desfășurarea procedurii licitației este obligatorie participarea a cel puțin 2 ofertanți, iar oferta câștigătoare va putea fi stabilită numai daca exista cel puțin 2 oferte

conforme.

3.15. Plicurile, închise și sigilate, se predau comisiei de evaluare la data fixată pentru deschiderea lor, prevăzută în anunțul de licitație“.

Şi acum urmează partea cea mai interesantă: punctajul:

a) cel mai mare nivel al redevenţei și cel mai mare număr de locuințe ce vor fi transmise în proprietatea Municipiului Craiova – 40 puncte;

b) cel mai mare număr de unități locative transmise în proprietatea municipiului Craiova – 40 puncte

c) capacitatea economico-financiară a ofertantului -15 puncte

d) protecția mediului înconjurător – 5 puncte

Din cele 100 de puncte, capacitatea financiară a firmei primeşte doar 15%. Şi asta după ce primăria s-a mai fript o dată, acum zece ani, cu firma Shandong care a promis marea cu sarea şi a lăsat şantierul aşa cum se vede şi astăzi.

Ce putere financiară are firma declarată câştigătoare de primărie

Sub rezerva că ar putea fi o coincidenţă de nume, internetul prezintă o singură firmă cu denumirea Diamante Ventures Ltd în Marea Britanie.

În primul rând, Diamante Ventures Ltd are ca obiect de activitate „vânzarea diverselor bunuri“. Diamante îl are ca acţionar principal şi director pe Aron Raphael Diamant, născut în 1989, de unde, cel mai probabil, vine şi denumirea firmei. Înaintea lui, acţionari fuseseră doi membri ai familiei Heimann. Diamante are sediul în Londra, la etajul 1 al Winston House, 349 Regents Park Road.

Potrivit datelor financiare la 31 ianuarie 2023, Diamante Ventures Ltd avea în cont 3 lire, avea de recuperat 13.715 lire şi datorii mai mici de un an de 24.591 de lire. La capitaluri şi rezerve avea 100 de lire, iar în contul de profit şi pierderi figura cu 13.656 de lire. Noul acţionar principal, Aron Raphael Diamant figurează ca acţionar în alte patru firme:

LUMINOR KITCHENS LIMITED, LUMINOR FURNITURE LIMITED, LUMINOR HOLDINGS LIMITED, DALMIER LIMITED, care nu par să aibă legături cu imobiliarele.

Pe internet există o firmă denumită Diamond Ventures care activează în acest domeniu, dar este din Tucson, America. La cum arată datele financiare pe informaţiile deţinute în prezent, cel mai bine ar fi ca primăria să fi comunicat greşit numele firmei câştigătoare, iar realitatea să fie diferită. Am încercat să obţinem un punct de vedere de la primărie, dar până la închiderea ediţiei nu l-am primit. Când va veni, îl vom face public sperând că firma câştigătoare are capacitatea financiară să continue lucrările de la cartierul chinezesc.