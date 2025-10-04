Craiovean reținut pentru furt calificat și tentativă la furt calificat

Polițiști din cadrul Secției 1 Poliție Craiova au reținut vineri, pentru 24 de ore, un tânăr, de 20 de ani, din municipiul Craiova, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt calificat și tentativă la furt calificat.

Acesta este bănuit că în noaptea de 28 spre 29 septembrie a.c., ar fi forțat ușa unui aparat de divertisment, tip vending machine, de unde ar fi sustras 740 de lei.

Totodată, acesta este bănuit că tot în noaptea de 28 spre 29 septembrie a.c., ar fi forțat trei parcometre destinate colectării banilor dintr-o parcare subterană, încercând să sustragă banii proveniți din încasări.

După identificare, tânărul a fost condus la audieri, apoi a fost reținut pentru 24 de ore.

Astăzi va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova în vederea dispunerii unei măsuri preventive.

