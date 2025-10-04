Transport neautorizat de marfă, identificat de polițiștii orșoveni

Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Orșova au oprit vineri după-amiază, pentru control, în trafic, pe DN 6, un ansamblu de vehicule condus de un bărbat, cetățean turc, de 44 de ani, care ar fi efectuat transport de mărfuri fără respectarea legislației incidente.

Totodată, conducătorul auto nu ar fi avut instalat un aparat tahograf și nu ar fi deținut licență comunitară valabilă pentru activitatea desfășurată.

Bărbatul a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 27.000 de lei, iar ca măsură complementară, i-au fost retrase certificatul de înmatriculare și setul de plăcuțe cu numărul de înmatriculare.

Totodată, polițiștii au dispus imobilizarea vehiculului utilizat pentru o perioadă de 6 luni.

