sâmbătă, 4 octombrie, 2025
Olt: Activități preventive dedicate Zilei mondiale a animalelor

De Daniela Moise

Astăzi, 4 octombrie a.c., în contextul Zilei Mondiale a Animalelor, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt desfășoară activități de informare a cetățenilor privind responsabilitățile legale și morale ce revin deținătorilor de animale.

Activitățile au ca scop creșterea gradului de conștientizare a populației cu privire la importanța respectării legislației în domeniul protecției animalelor, necesitatea sterilizării acestora, precum și riscurile asociate faptelor de cruzime și rele tratamente aplicate animalelor.

Pe parcursul acțiunilor, polițiștii au purtat discuții cu cetățenii, distribuind materiale informative și oferind recomandări menite să promoveze un comportament responsabil, bazat pe respect și compasiune față de animale.

Inspectoratul de Poliție Județean Olt reamintește că protecția animalelor reprezintă o obligație legală prevăzută de Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor, republicată, iar nerespectarea acesteia poate atrage răspunderea contravențională sau penală, în funcție de gravitatea faptei.

Totodată, cetățenii sunt încurajați să sesizeze orice situație de abuz sau neglijare a animalelor la numărul unic de urgență 112, pentru ca polițiștii să poată interveni prompt.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

