Mehedinți: Tânăr prins băut la volan

Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Orșova au întocmit vineri un dosar penal față de un tânăr de 19 ani, din comuna Eșelnița, cercetat pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Acesta, la data de 01.10.2025, ora 22.54, a fost oprit în trafic de polițiști, în timp ce conducea un autovehicul pe strada Eroilor, din municipiul Orșova.

În urma testării cu aparatul din dotare au reieșit indicii cu privire la posibila prezență a substanțelor psihoactive.

Bărbatul a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de mostre biologice necesare în vederea stabilirii consumului de substanțe interzise.

Mostrele biologice au fost înaintate la IML, urmând a fi dispuse măsuri legale.

Polițiștii continuă cercetările în acest caz.

