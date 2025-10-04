Israelul continuă să bombardeze orașul Gaza

Apărarea Civilă din Fâşia Gaza a informat că Israelul a lansat sâmbătă zeci de lovituri aeriene şi tiruri de artilerie în teritoriul palestinian, în pofida apelului lansat de preşedintele american Donald Trump către Israel de a opri „imediat” bombardamentele, după acordul convenit cu Hamas pentru eliberarea ostaticilor. De asemenea, armata israeliană a declarat sâmbătă că îşi continuă ofensiva în oraşul Gaza şi a avertizat locuitorii să nu se întoarcă în zonă.

„Noaptea a fost foarte violentă, armata israeliană a lansat zeci de lovituri aeriene şi tiruri de artilerie asupra oraşului Gaza şi a altor zone din Fâşia Gaza, în pofida apelului preşedintelui Trump de a pune capăt bombardamentelor”, a declarat pentru AFP purtătorul de cuvânt al Apărării Civile, Mahmoud Bassal, precizând că 20 de case au fost distruse în bombardamentele din cursul nopţii.

„Situaţia este foarte gravă în oraşul Gaza”, a spus el, subliniind că echipele sale nu au putut ajunge la toate victimele din cauza „prezenţei tancurilor şi a loviturilor aeriene continue”.

Armata israeliană continuă ofensiva în oraşul Gaza

Armata israeliană a declarat sâmbătă că îşi continuă ofensiva în oraşul Gaza şi a avertizat locuitorii să nu se întoarcă în zonă, în ciuda apelului preşedintelui american Donald Trump de a înceta imediat bombardamentele Israelului.

„Trupele israeliene continuă să desfăşoare operaţiuni în oraşul Gaza şi este extrem de periculos să vă întoarceţi acolo. Pentru siguranţa dumneavoastră, evitaţi să vă întoarceţi în nord sau să vă apropiaţi de zonele în care trupele sunt active, inclusiv în sudul Fâşiei Gaza”, a declarat colonelul Avichay Adraee, purtătorul de cuvânt al armatei în limba arabă, pe X.

Hamas nu a precizat dacă va accepta clauza dezarmării grupării

Mişcarea islamistă Hamas a declarat vineri că este pregătită pentru negocieri imediate în vederea eliberării ostaticilor israelieni reţinuţi în Gaza şi încetarea războiului, ca parte a planului de pace propus de Donald Trump.

La rândul sau, Israelul a anunţat că a luat act de răspunsul mişcării palestiniene şi a declarat sâmbătă că se pregăteşte „pentru implementarea imediată a primei etape a planului Trump privind eliberarea tuturor ostaticilor”, fără a menţiona însă o oprire a bombardamentelor.

Hamas nu a precizat dacă va accepta clauza dezarmării grupării, cerută ferm de Israel, nici aceea ca luptătorii săi să fie exilaţi în ţări terţe, două puncte cheie prevăzute de planul preşedintelui Trump.

Principalul grup israelian care reprezintă familiile ostaticilor a declarat sâmbătă că este „esenţial” să se pună capăt imediat războiului din Fâşia Gaza.

„Cererea preşedintelui Trump de a pune capăt imediat războiului este esenţială pentru a se evita ca ostaticii să fie supuşi unor suferinţe grave şi ireversibile”, a declarat Forumul familiilor ostaticilor într-un comunicat.

„Îi cerem prim-ministrului (Benjamin) Netanyahu să înceapă imediat negocieri eficiente şi rapide pentru a-i aduce acasă pe toţi ostaticii noştri”, se mai arată în comunicat.

