Vâlcea: Un camion a luat foc la Brezoi

Pompierii militari din cadrul Stației Brezoi au intervenit astăzi, la ora 15.24, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la un camion încărcat cu ambalaje din carton, aflat pe DN 7, în orașul Brezoi.

Incendiul a fost localizat și lichidat, în scurt timp de la sosirea echipajelor operative. În urma evenimentului, a fost afectată prelata remorcii pe o suprafață de aproximativ 3 mp.

Nu au fost înregistrate victime.

