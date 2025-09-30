17.9 C
marți, 30 septembrie, 2025
Vâlcea: Un camion a luat foc la Brezoi

De Daniela Moise
Pompierii militari din cadrul Stației Brezoi au intervenit astăzi, la ora 15.24, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la un camion încărcat cu ambalaje din carton, aflat pe DN 7, în orașul Brezoi.

Incendiul a fost localizat și lichidat, în scurt timp de la sosirea echipajelor operative. În urma evenimentului, a fost afectată prelata remorcii pe o suprafață de aproximativ 3 mp.

Nu au fost înregistrate victime.

Citeşte şi: Un şofer băut a lovit două autoturisme şi o autospecială de poliţie încercând să scape de control

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

