Un şofer băut a lovit două autoturisme şi o autospecială de poliţie încercând să scape de control

Un şofer urmărit de poliţiştii din Piteşti după ce a refuzat să oprească la semnalul agenţilor rutieri a lovit autospeciala poliţiei în timp ce încerca să scape. În cele din urmă, poliţiştii l-au prins şi au constatat că era sub influenţa alcoolului, informează News.ro.

Luni noapte, poliţiştii Secţiei 2 Piteşti i-au făcut şoferului unui autoturism semn să oprească. Şoferul a mărit viteza, încercând să scape de controlul poliţiei, iar agenţii au pornit în urmărirea lui.

„Pe parcursul urmăririi, autovehiculul a lovit un alt autoturism parcat, pe str. Constantin D. Stătescu. Ulterior, pe str. Carol Davila, la intersecţia cu aleea Victor Eftimiu, a intrat în coliziune cu alt autovehicul parcat, după care, pe fondul efectuării manevrei de mers înapoi, ar fi intrat în coliziune cu echipajul de poliţie, provocându-i avarii”, a informat, marţi, IPJ Argeş.

În acel moment, şoferul a fost prins, poliţiştii constatând că este vorba despre un bărbat de 27 de ani, din Piteşti, care era însoţit de o tânără de 22 de ani, din comuna Călineşti. Testul cu aparatul etilotest a indicat o valoare mult peste limita de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, bărbatul fiind dus la spital, pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Poliţiştii au întocmit dosar penal pentru conducere sub influenţa alcoolului, iar şoferului i-a fost suspendat permisul. Cercetările continuă.

Citeşte şi: Un german a descoperit un bilet câștigător de 15 milioane de euro în buzunarul hainei