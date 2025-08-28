A fost semnat contractul de finanțare din fonduri europene pentru construirea Centrului Multifuncțional pentru copii Craiova

Primăria Craiova a anunțat joi că a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul Direcției Generale de Asistență Socială Craiova – „Înființarea centrului multifuncțional pentru copii Craiova”, realizat cu fonduri europene.

Noul centru va fi construit pe șoseaua Bălcești, în cartierul Șimnicu de Jos, și va sprijini 270 de copii din zone defavorizate ale municipiului, aflați în risc de sărăcie, excluziune socială sau abandon școlar.

Centrul va oferi copiilor servicii educaționale, activități recreative și sportive, hrănire zilnică, dar și asistență medicală și psihologică. Tot aici vor fi organizate ateliere culturale, tabere tematice și programe de integrare familială și socială, contribuind la dezvoltarea armonioasă a celor mici și la susținerea familiilor aflate în dificultate.

Acest proiect reprezintă un pas important pentru viitorul copiilor din Craiova și pentru consolidarea sprijinului oferit comunității.

