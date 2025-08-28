Dolj: Un copil de 11 ani a sunat la 112 şi a comandat o pizza. Susţine că a urmat un trend de pe o rețea de socializare

Alo, aș vrea să comand o pizza! Este un apel primit de către polițiștii doljeni prin SNUAU 112! O persoană care nu și-a declinat identitatea a apelat serviciul de urgență, și ulterior a încheiat apelul, fără a se mai putea relua legătura telefonică, potrivit IPJ Dolj.

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Craiova s-au mobilizat de urgență, fiind efectuate verificări pentru stabilirea situației de fapt, deși sesizarea pare o glumă. Nu putea, însă, să fie exclusă o situație de pericol.

Apelul a fost efectuat de către un minor de 11 ani, din comuna Teslui

„În urma investigațiilor, s-a stabilit că apelul a fost efectuat, de către un minor de 11 ani, din comuna Teslui, care și-a justificat acțiunea prin faptul că a urmat un trend de pe o rețea de socializare, însă nici el și nici altă persoană nu s-au aflat într-o situație de pericol.

De asemenea, polițiștii au identificat reprezentantul legal al minorului, o femeie de 42 de ani, din comuna Teslui, care a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 500 de lei.

Totodată, a fost sesizată Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj pentru luarea măsurilor legale ce se impun“, potrivit IPJ Dolj.

Apelul de urgență 112 nu este o joacă

„Apelul de urgență 112 nu este o joacă. În timp ce resursele sunt mobilizate pentru intervenții false, persoane aflate în situații reale de pericol ar putea să nu primească ajutorul de care au urgent nevoie.

Facem apel la utilizarea responsabilă a Serviciului Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112. Facem apel la părinți: educația privind utilizarea responsabilă a sistemului de urgență trebuie să fie o prioritate“, mai precizează poliţiştii doljeni.

Apelarea abuzivă a numărului unic de urgenţe poate fi sancţionată cu amendă între 1.000 şi 2.000 de lei

Reamintim că legislaţia din România prevede că alertarea falsă a agenţiilor specializate de intervenţie, se pedepseşte cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei sau prestarea de la 200 de ore la 400 de ore de activităţi în folosul comunităţii.

De asemenea, apelarea abuzivă a numărului unic de urgenţe poate fi sancţionată cu amendă între 1.000 şi 2.000 de lei sau cu până la 200 de ore de muncă în folosul comunităţii.

Citeşte şi: Circulație rutieră, închisă temporar pe Transfăgărășan



