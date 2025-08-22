Fetiţa din Craiova rămasă orfană după ce tatăl i-a ucis mama și s-a sinucis se află în grija familiei extinse

Fetiţa de 11 ani din Craiova rămasă orfană după ce tatăl i-a ucis mama, joi, şi apoi s-a sinucis, se află în grija familiei extinse, a anunțat Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Dolj, iar specialiştii instituției monitorizează această situaţie. De asemenea, Direcţia Generală de Asistenţă şi Protecţia Copilului acorde sprijin şi suport atât copilului, cât şi familiei.

Purtătorul de cuvânt al DGASPC Dolj, Monica Stuparu, a declarat, vineri, pentru News.ro, că o echipă formată din asistent social şi psiholog s-a deplasat la locuinţa familiei după producerea tragicului eveniment.



”Am aflat de acest caz de la reprezentanţii Secţiei 4 Poliţie, care ne-au informat cu privire la această tragedie. Imediat, o echipă formată din asistent social şi psiholog s-a deplasat la domiciliul familiei pentru a acorda sprijin şi suport. Copilul se află alături de membrii familiei extinse, iar situaţia lui va rămâne şi în atenţia DGASPC Dolj, şi, în funcţie de nevoile identificate, specialiştii din cadrul instituţiei noastre vor acorda servicii de consiliere atât fetiţei, cât şi familiei extinse. Ne aflăm în proces de evaluare în acest moment, conform etapelor procedurale pe care le avem”, a afirmat reprezentanta DGASPC Dolj.

Cum a avut loc tragedia care a lăsat-o orfană pe fetiță

O femeie de 44 de ani, profesoară de limba germană la Colegiul „Carol I“ din Craiova, a fost înjunghiată mortal de către soţul ei, joi, în prezența fetiței de 11 ani, într-un apartament din cartierul craiovean Brazdă. Apoi bărbatul s-a închis în locuinţă.

Poliţiştii, alertați de poștaș și de vecinii care au auzit strigătele de ajutor ale femeii, au pătruns în apartament. Bărbatul, de 45 de ani, s-a înjunghiat şi apoi a sărit de la balcon, de la etajul 1. El a fost resuscitat de cadrele medicale şi transportat în stare gravă la spital, însă a murit după ce a intrat de mai multe ori în stop cardio-respirator.



Bărbatul, de profesie inginer, şi-ar fi pierdut recent locul de muncă, ceea ce a dus la numeroase conflicte între soţi. Când poliţiştii au spart uşa ca să intre în apartament, bărbatul a încercat să-i atace.



Mama fetiței va fi înmormântată sâmbătă.

Citește și: Un muncitor a murit după ce a căzut de pe un bloc