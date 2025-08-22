27.9 C
Craiova
sâmbătă, 23 august, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăEvenimentUn muncitor a murit după ce a căzut de pe un bloc

Un muncitor a murit după ce a căzut de pe un bloc

De Daniela Moise
Un muncitor a murit după ce a căzut de pe un bloc
Un muncitor a murit după ce a căzut de pe un bloc

Un muncitor de 45 de ani a murit joi după ce a căzut de pe un bloc din Constanța, de la aproximativ 15 metri. Bărbatul era din Neamţ şi venise pe litoral pentru a face bani. Din nefericire, nu a răspuns manevrelor de resuscitare.

Bărbatul, care lucra la reabilitarea fațadei unui bloc, în zona Aviatori din Constanța s-a prăbușit în gol de la aproximativ 15 metri înălțime.

La fața locului au intervenit un echipaj moto Fripis și un echipaj SMURD C1. Victima a fost găsită în stare critică, iar medicii au început imediat manevrele de resuscitare.

Din păcate, în ciuda eforturilor depuse, bărbatul nu a răspuns procedurilor de resuscitare și a fost declarat decedat.

Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs tragedia.

Citește și: Ministrul Economiei vrea să trimită Corpul de Control să verifice cum s-a făcut numirea noii conduceri a Romarm

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA