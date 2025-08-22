Un muncitor a murit după ce a căzut de pe un bloc

Un muncitor de 45 de ani a murit joi după ce a căzut de pe un bloc din Constanța, de la aproximativ 15 metri. Bărbatul era din Neamţ şi venise pe litoral pentru a face bani. Din nefericire, nu a răspuns manevrelor de resuscitare.

Bărbatul, care lucra la reabilitarea fațadei unui bloc, în zona Aviatori din Constanța s-a prăbușit în gol de la aproximativ 15 metri înălțime.

La fața locului au intervenit un echipaj moto Fripis și un echipaj SMURD C1. Victima a fost găsită în stare critică, iar medicii au început imediat manevrele de resuscitare.

Din păcate, în ciuda eforturilor depuse, bărbatul nu a răspuns procedurilor de resuscitare și a fost declarat decedat.

Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs tragedia.

