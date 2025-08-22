Ministrul Economiei vrea să trimită Corpul de Control să verifice cum s-a făcut numirea noii conduceri a Romarm

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a anunțat că primeşte numeroase sesizări, pe diverse canale de comunicare, după numirea noii conduceri a companiei Romarm. El a transmis că „se vor face verificări dacă ce se aude în spaţiul public şi ce primeşte ca informaţii se validează sau nu”.

„Ajung la mine nu numai suspiciuni, încep să ajungă şi nişte dovezi. Aştept să se încheie finalul finalului oficial, în sensul de a se prelua mandatul şi se vor face verificări dacă ce se aude în spaţiul public şi ce primesc şi eu ca informaţii se validează sau nu. Despre vicii, şi nu vicii, despre chestiuni evidente: despre respectarea condiţiilor, motivele pentru care unii au fost respinşi.

Tot ce pot să vă spun eu e că mi-a explodat mail-ul şi WhatsApp-ul şi toate metodele prin care comunic cu oamenii cu diverse reclamaţii, sesizări despre selecţia de la Romarm. De obicei, statistic, unele dintre ele mai sunt şi nefondate. Se poate ca unele să fie fondate, eu nu am acces la interiorul acestei selecţii, am posibilitatea ca Corpul de control să facă o astfel de verificare”, a declarat Radu Miruţă, joi seară, la Antena 3.

Ministerul Economiei nu aprobă direct candidatul

El a ţinut să sublinieze că nu a gestionat „cu nimic” procedura de numire a conducerii Romarm.

În urmă cu o săptămână, compania Romarm a anunţat că Răzvan Marian Pîrcălăbescu, consilier la Guvern şi fost membru în Consiliul de Administraţie al filialei Carfil din cadrul Romarm, este noul director al Companiei Naţionale Romarm, desemnat în baza Ordonanţei 109/2011.

Ministerul Economiei, în subordinea căruia se află compania, a reacţionat arătând că, potrivit procedurii de selecţie, „autoritatea tutelară este informată despre rezultat, dar nu aprobă direct candidatul”.

Reacţia ministerului a venit la scurt timp după ce ministrul Radu Miruţă a criticat în termeni duri modul de selecţie a conducerilor marilor companii ale statului, afirmând că „păzitorul combinaţiilor, al corupţiei şi al minciunii în instituţiile statului este Ordonanţa, în forma actuală, 109, prin care se face selectarea managementului corporativ”.

