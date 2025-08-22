Profesoara din Craiova ucisă de soț va fi înmormântată sâmbătă

Profesoara de limba germană Silvana Daogaru, în vârstă de 44 de ani, cadru didactic la Colegiul Național „Carol I” Craiova, a fost ucisă joi de soțul ei, în prezența fiicei de 11 ani. La venirea poliției, bărbatul s-a aruncat de la etajul I. A murit și el, la spital.

Trupul neînsuflețit va fi depus astăzi la Capela Bisericii Sf. Gheorghe de pe str. Păltiniș, cartierul Brazda lui Novac.

Sâmbătă, la,ora 11.00, va avea loc deplasarea spre localitatea unde familia Silvanei Daogaru are cavoul.

