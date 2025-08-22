29 C
Colegiul Național „Carol I” Craiova deplânge moartea profesoarei Silvana Daogaru

De Gazeta de Sud
Fetiţa din Craiova rămase orfană după ce tatăl i-a ucis mama și s-a sinucis se află în grija familiei extinse

„Cu profundă durere, comunitatea Colegiului Național „Carol I” Craiova deplânge trecerea prematură la cele veșnice a doamnei profesoare Silvana Daogaru.

Silvana a fost un cadru didactic dedicat, iubită de elevi și respectată de colegi, un om cald și luminos, a cărei pierdere lasă un gol imens în sufletele tuturor celor care au cunoscut-o.

În aceste momente grele, întreaga noastră compasiune și sprijin se îndreaptă către familia îndurerată, în special către fiica ei.

Dramele se trăiesc în suflet și lasă urme adânci, iar prioritatea noastră acum este să fim alături de familie și să păstrăm vie amintirea Silvanei în inimile elevilor și colegilor săi.

Dumnezeu să o odihnească în pace!

Conducerea Colegiului Național „Carol I” Craiova

