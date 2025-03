Olimpiadă de biologie, fraudată de o profesoară din Craiova?

Instanţele au dispus începerea judecării unei profesoare din Craiova, deferită justiţiei pentru fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals și participație improprie la fals în înscrisuri sub semnătură privată. Anchetatorii au stabilit că, în mai 2017, cu ocazia desfăşurării Concursului Național de Biologie „George Emil Palade“, la contestaţii, inculpata ar fi înlocuit fişa de concurs a unui elev.

În acest fel, după reevaluarea lucrării, elevul a ajuns de pe locul 8 pe primul loc. Plângerea penală a fost formulată de tatăl elevei care a ajuns pe locul doi în urma falsului depus de profesoară. La acea vreme, un inspector de specialitate constatase că a fost vorba de „o greşeală de calcul”.

Gazeta de Sud prezenta, în mai 2017, o situaţie mai puţn obişnuită, petrecută la Concursului Național de Biologie „George Emil Palade“. Părintele unei eleve a explicat atunci că, după contestații, a ajuns să fie descalificată de un contracandidat aflat inițial pe locul 8. Mai exact, tatăl elevei reclama modalitatea de corectare a lucrărilor.

„Pe 6 mai, la Liceul «Charles Laugier» din Craiova a avut loc proba scrisă a etapei naționale, după ce copiii au trecut de preselecții locale. Subiectele au fost unice, concursul derulându-se sub girul Ministerului Educației Naționale. Au fost teste-grilă și după prima corectare a lucrărilor rezultatele arătau că pe primul loc este S.M., de la Colegiul Național «Frații Buzești» din Craiova, care obținuse 92 de puncte dintr-un total de 100. După contestații, depuse pe 8 mai, primul loc a fost preluat de un alt elev al Colegiului Național «Frații Buzești», care se situase inițial pe locul 8, cu 77 de puncte. Reevaluarea lucrării i-a adus 16 puncte, obținând un rezultat final de 93 de puncte și calificarea la etapa națională“, a explicat atunci tatăl fetei.

Inspectorul de specialitate: „A fost o greșeală de calcul“

Inspectorul de specialitate explica, în mai 2017, că prima comisie a greşit punctajul acordat elevului care a ajuns pe locul întâi. „Înainte de concurs am stabilit, potrivit metodologiei-cadru pentru concursurile școlare, că pe data de 8 mai se pot depune contestații. Am avut o singură contestație, depusă de mama unui elev de clasa a VI-a. Recorectarea a fost făcută de o altă comisie, care a constatat că s-a adunat greșit punctajul. Profesoarele care au greșit au dat declarație și au consemnat greșelile. Efectul va fi că nu vor mai participa în perioada următoare la evaluări în cadrul concursurilor școlare. Nu avem alte forme de sancționare“, a spus inspectorul școlar din Dolj.

Plângere la DNA pentru fraudarea olimpiadei

În septembrie 2022, procurorii din Craiova au dispus trimiterea în judecată a unei profesoare de biologie. În rechititoriul întocmit se arată că, tot în mai 2017, tatăl elevei a depus la DNA o plângere penală. Procurorii anticorupţie au constatat că faptele sesizate nu sunt de competenţa DNA. În iunie 2018 au trimis dosarul procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova. Aceştia din urmă au stabilit că, de fapt, fişa de concurs a elevului a fost înlocuită de o profesoară.

„Faptele inculpatei care, în perioada 06.05.2017-08.05.2017, cu ocazia desfăşurării Concursului Național de Biologie „George Emil Palade“, a înlocuit şi falsificat, în integralitatea sa, înscrisul oficial denumit ,,fişă de concurs” (fişă care conţinea un punctaj de 77 pct.), după care l-a utilizat (depus) în vederea producerii de consecințe juridice, care în urma contestației formulate, profesorii reevaluatori au întocmit (fără vinovăţie),, fişa de reevaluare a lucrării elevului (…), consemnând punctajul elevului de 93 puncte (aspect necorespunzător adevărului), în dauna persoanei vătămate, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals şi participaţie improprie la fals în înscrisuri sub semnătură privată”, au explicat anchetatorii.

Judecată pentru comiterea a trei infracţiuni

Acest dosar a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Craiova în septembrie 2022. În februarie 2023, judecătorul de cameră preliminară a eliminat din rechizitoriu un proces verbal întocmit de un poliţist şi a dispus începerea judecăţii. Hotărârea instanţei a fost contestată de procurori şi inculpată, iar în septembrie 2023 Tribunalul Dolj a dispus reluarea procedurii.

Judecătorul de cameră preliminară s-a pronunţat din nou în mai 2024, cand a dispus începerea judecăţii. Şi acestă hotărâre a fost contestată de inculpată şi procurori la Tribunalul Dolj.

În noiembrie, anul trecut, instanţa a respins contestaţiile ca nefondate. Hotărârea Tribunalului Dolj este definitivă, aşa că Judecătoria Craiova poate începe judecarea inculpatei. Instanţa nu a fixat primul termen de judecată în acest dosar.