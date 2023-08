Ce averi şi salarii au directorii Spitalului Filantropia (I)

Conducerea Spitalului Filantropia din Craiova şi-a publicat declaraţiile de avere. Cu toţii au strâns averi consistente, iar unii dintre ei sunt atraşi de investiţii în terenuri şi case.

Liviu Radu, managerul Spitalului Filantropia din Craiova, a menţionat în declaraţia de avere un teren de 960 de mp, la Cârcea, pe care îl deţine alături de soţie. La acest teren se adaugă o casă mare, de 220 de mp, tot la Cârcea, şi alte două apartamente (de 70 şi 80 mp), în Craiova. Apartamentul de 70 de mp a fost moştenit de soţia managerului. Liviu Radu mai spune că deţine o Toyota din 2013 şi bijuterii în valoare de 7.000 de euro. De asemenea, în conturile bancare a declarat că are 63.812 de lei, plus 93.897 de lei din fonduri de investiţii (inclusiv pensii private sau alte sisteme de acumulare). Managerul a mai menţionat în documentul de avere două datorii bancare consistente, care însumează 159.000 de euro.

Venituri totale de peste 330.000 de lei în 2022

La capitolul venituri, directorul Spitalului Filantropia a încasat un salariu de 152.575, pe tot parcursul lui 2022, adică 12.714 de lei pe lună. Încă 2.400 de euro i-a câştigat din închirierea unei locuinţe. Soţia acestuia a adus mai mulţi bani în bugetul familiei. Aceasta a câştigat 47.759 de lei ca şef de lucrări la Univeristatea de Medicină şi Farmacie Craiova, încă 110.000 de lei din dividente de la Sc Dr Radu Mirela medicină de familie SRL şi alţi 10.723 de lei de la Comisia de Expertiză Medicală a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți din cadrul DGASPC Dolj. Aşadar, un venit total, în anul 2022, în valoare de 321.057 de lei şi 2.400 de euro pentru familia Radu.

Directoarea medicală a Spitalului Filantropia se bucură de multe moşteniri

Lorena Dijmărescu, directoarea medicală a Spitalului Filantropia, are o avere considerabilă, însă a avut noroc de multe moşteniri. Medicul deţine 11 terenuri, nouă dintre acestea fiind moştenite de soţ. Doar două dintre terenuri au fost cumpărate de Lorena Dijmărecu şi soţul acesteia, la Bucovăţ – unul forestier (1.608 mp) şi unul intravilan (2.400 mp). Toate celelalte nouă terenuri se află în Târgu-Jiu – 4.819 mp de intravilan, 12.500 mp de forestier şi încă 11.727 mp de terenuri încadrate la alte categorii.

Lorena Dijmărescu a mai cumpărat, alături de soţ, o casă de 197 de mp, în Bucovăţ. La aceasta se adaugă încă două moşteniri. Este vorba despre un apartament de 74 mp, în Craiova, moştenit de directoarea medicală, şi o casă de 82 de mp, în Târgu-Jiu, moştenită de soţ. În declaraţia de avere mai apar două autoturisme – un Audi din 2016 şi o Alfa Romeo din 2004. Şi la capitolul bani în conturi, Lorena Dijmărescu stă foarte bine. De menţionat este că, spre deosebire de şefii altor instituţii de stat, cei de la Filantropia au declarat banii din conturi. Lorena Dijmărescu a declarat că are în mai multe conturi bancare suma totală de 650.633 de lei. De asemenea, aceasta are şi două datorii bancare – una de 50.000 de euro şi una de 50.690 de lei.

Venituri mari în familia Dijmărescu

Ajungem acum la capitolul venituri, unde lucrurile stau foarte bine. Lorena Dijmărescu a avut un salariu de 138.955 de lei, în 2022. La acesta s-au adăugat 69.549 de lei din activitatea didactică de la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova. De asemenea, medicul a mai încasat încă 100.755 de lei din activităţi medicale independente.

Şi soţul acesteia a avut venituri substanţiale în 2022. Acesta a avut un salariu de 221.610 de lei de la Inspecţia Judiciară. De asemenea, a mai câştigat încă 26.702 de lei din diferenţe salariale de la Tribunalul Dolj şi încă 1.599 din diferenţe de la Inspecţia Judiciară. Soţul Lorenei Dijmărescu a mai încasat bani frumoşi din vânzarea unui apartament (110.000 de euro), vânzarea unui autoturism (8.000 de euro), diurnă de detaşare (94.385 de lei), alocaţie pentru transport (10.538 de lei), alocaţie pentru locuinţă (32.988 de lei), şi vouchere de călătorie (1.450 de lei).

Directoarei financiare îi plac investiţiile

Şi directoarea financiară a Spitalului Filantropia, Anamaria Staicu, a investit foarte mult în terenuri şi locuinţe. Aceasta are nici mai mult nici mai puţin decât şase terenuri şi două apartamente, toate obţinute prin vânzare cumpărare, pe numele ei. Patru dintre terenuri se află la Podari şi au o suprafaţă totală de 3.300 de mp. Încă un teren de 8.500 de mp îl deţine în comuna Leu, iar al şaselea se află la Malu Mare şi are o suprafaţă de 1.833 de mp.

Anamaria Staicu mai are şi două aprtamente în Craiova ( 74 şi 51 de mp). În declaraţia de avere aceasta a mai menţionat bijuterii şi pietre preţioase în valoare de 350.000 de lei (peste 70.000 de euro). De asemenea, aceasta a făcut şi câteva tranzacţii importante în 2022. A încasat 65.000 de euro, ca avans, pe un apartament a cărui sumă totală de vânzare este de 100.000 de euro. Încă 24.480 de lei i-a încasat din vânzarea unei maşini, iar alţi 32.500 de lei din vânzarea unui teren. Conturile acesteia nu conţin mulţi bani, semn că directoarea investeşte constant. În total, aceasta are în bănci 79.594 de lei şi 534 de euro.

A acordat împrumuturi de 45.000 de euro

Anamaria Staicu a acordat şi două împrumuturi, în nume personal, către două persoane, în valoare totală de 45.000 de euro. De asemenea, aceasta deţine acţiuni sau părţi sociale în patru societăţi comerciale – ECSolution SRL, Jurnal Story SRL, Osho Home SRL şi ECStrategy SRL, cu o valoare totală declarată de 1.780 de lei. Acelaşi document mai arată că directoarea finaciară de la Filantropia a mai acordat un împrumut în valoare de 37.690 de lei către compania ECSolution SRL. Directoarea are şi o datorie de 110.000 de euro.

La capitolul venituri, directoarea financiară a avut, în 2022, un salariu de 95.936 de lei de la Spitalul Filantropia. Încă 7.900 de euro i-a încasat din închirierea a două apartamente, iar alţi 53.550 de lei i-au intrat în conturi din dividendele de la firma EGStrategy SRL.

Palat la Cârcea şi niciun leu în conturi

Directoarea de îngrijiri, Elena Ungureanu, are trei terenuri, alături de soţ. Unul dintre acestea se află la Beharca, este intravilan, şi are o suprafaţă de 1.500 de mp. Cel de-al doilea este în Coţofenii din Faţă, este agricol şi are o suprafaţă de 12.500 de mp. Cel de-al treilea teren este situat la Cârcea, este intravilan şi are o suprafaţă de 620 de mp. Familia Ungureanu mai deţine şi o casă cât un palat, care măsoară 340 de mp, tot la Cârcea, dar şi un apartament de 80 de mp în Craiova. Ca bunuri mobile, directoarea de îngrijiri are două maşini – o Toyota din 2010 şi o Skoda din 2019.

Aceasta nu a menţionat în declaraţia de avere că ar avea alte bunuri de valoare sau bani în conturi. A declarat, însă, că are două datorii bancare în valoare de 50.000 de euro. Ca salariu, directoarea de îngrijiri a încasat de la Spital Filantropia, un salariu anual de 86.219 de lei. De asemenea, ca profesor la o postliceală a mai câştigat încă 6.076 de lei. Soţul acesteia, preot, a avut un salariu de 36.000 de lei, în 2022.

