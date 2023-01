Facturi şoc la Craiova: 1.500 de lei, căldura pe decembrie

„Facturile la căldură sunt mari şi aşa au venit peste tot, în tot oraşul. Un apartament cu trei camere are de plătit 1.290 de lei pentru căldură. Noi nu le plătim. Am contestat factura şi am refuzat-o la plată pentru că mărirea tarifului la gigacalorie nu este legală. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova s-a dat în 22 decembrie 2022, iar mărirea tarifului a operat cu data de 1 decembrie. Nici unde în HCL nu scrie că tariful creşte retroactiv. De ce nu au stabilit această creştere de tarif de la data de 01. 01.2023. De ce nu au trecut în hotărâre data de la care se schimbă tariful de facturare pentru populaţie? Ei au mers la tupeu. Au făcut un abuz. Oamenii se tem şi mă refer la preşedinţii celorlalte asociaţii de proprietari. Eu mă lupt pentru asociaţia mea, de aceea am contestat factura”, susţine preşedintele asociaţiei de proprietari 2 Sărari, Leonid Dincă.