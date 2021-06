CJ Dolj caută cinci milioane de euro pentru spitalul TBC de la Leamna

Consiliul Judeţean (CJ) Dolj vrea să modernizeze şi să extindă Spitalul de Pneumoftiziologie (TBC) Leamna. Unitatea medicală cu 154 de paturi unde sunt trataţi bolnavii de tuberculoză din Dolj şi, în unele cazuri, şi din judeţele limitrofe, ar avea nevoie de o recompartimentare şi modernizare a spaţiilor interioare. În plus, la spitalul aflat în administrarea CJ Dolj ar fi nevoie şi de o extindere, prin construirea unui corp nou de clădire.

Pentru toate acestea ar fi necesare circa cinci milioane de euro, bani de care Consiliul Judeţean nu dispune în acest moment. Cu toate acestea, CJ Dolj a lansat, ieri, procedura de achiziţie a lucrărilor de modernizare şi extindere a spitalului, pentru o valoare estimată de 21.994.190 de lei fără TVA, dar cu clauză suspensivă. Adică desemenează un constructor acum, dar lucrările demarează când vor fi găsite fondurile necesare.

„Am demarat licitaţia, este adevărat, dar sub incidența clauzei suspensive. Aşteptăm acum să vedem de unde vom lua fondurile. Oricum, este bine să ai totul pregătit dinainte, pentru ca atunci când apare o oportunitate să sari cu proiectul. Or fi fonduri europene, or fi fonduri guvernamentale, nu se ştie deocamdată. Bani pentru spitale ar putea fi alocaţi şi prin intermediul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, dar la cum a fost întocmit acest PNRR…“, a afirmat, pentru GdS, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Mihail Neaţu.

Bani și din bugetul județului Dolj pentru spitalul TBC de la Leamna

Contractul de modernizare şi extindere a Spitalului Leamna va fi atribuit constructorului care va oferi cel mai mic preţ. Ofertele sunt aşteptate până la data de 16 iulie. Banii nu se ştie însă când vor veni.

CJ Dolj a prins în bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 suma de 15 milioane de lei cu destinaţia Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna. Banii sunt însă pentru dotarea şi extinderea laboratorului de radiologie şi a celui de analize medicale.

Ce lucrări ar trebui executate la spitalul TBC de la Leamna

Spitalul de la Leamna a fost construit din temelii în perioada 1922-1927 de medicul de origine franceză Charles Laugier. La această unitate medicală ajung nu doar bolnavii de TBC, ci şi cei care suferă de alte afecţiuni respiratorii şi au nevoie de investigaţii şi tratament. În incinta spitalului sunt 15 corpuri de clădire, însă doar trei dintre acestea sunt propuse spre modernizare: C1 – pavilion secţie medicală, C2 – pavilion administrativ, C3 – culoar de legătură între C1 şi C2. Potrivit caietului de sarcini, extinderea spitalului prin construirea unui corp nou de clădire cu o suprafaţă de 1.325,80 mp se va face pe amplasamentul din imediata apropiere a corpului C1.

Aici ar urma să fie construit noul corp de clădire al spitalului TBC de la Leamna

„Lucrările de modernizare a spitalului constau în recompartimentarea şi modernizarea spaţiilor interioare prin crearea unor noi grupuri sanitare, astfel încât unitatea să corespundă standardelor medicale actuale, să asigure funcţiunile necesare şi să respecte circuitele funcţionale din legislaţia sanitară actuală.

Având în vedere că prin modernizarea şi recompartimentarea clădiriilor şi adaptarea la normativele în vigoare spaţiul actual destinat secţiei medicale (C1) va fi insuficient pentru funcţionarea cu numărul de paturi existent, se va realiza extinderea acestei secţii prin construirea unui corp nou de clădire pe amplasamentul din imediata apropiere, realizându-se totodată şi o legătură între construcţia nouă şi corpul C1 existent, astfel încât spitalul să poată funcţiona cel puţin la capacitatea actuală“, se arată în caietul de sarcini.

Cum va arăta construcția nouă

Construcţia nouă va avea regimul de înălţime P+1E, va fi o clădire în stil „clasic“, cu acoperiş tip şarpantă, cu pereţi din zidărie de cărămidă şi cu structură din cadre din beton armat. Corpul nou construit va fi organizat pe trei funcţiuni principale, respectiv: zona destinată pacienţilor, zona destinată personalului medical şi zona de servicii gospodăreşti. Proiectul mai prevede şi realizarea unui sistem fotovoltaic prin care se doreşte eficientizarea consumului de energie electrică al corpului ce se extinde.