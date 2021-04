Cum se împart banii din bugetul Doljului în 2021

Cum se împart banii din bugetul Doljului. Consiliul Judeţean (CJ) Dolj va aproba astăzi, în şedinţă ordinară, bugetul general al judeţului pe anul 2021 şi bugetele instituţiilor subordonate pentru anul în curs.

Potrivit proiectului de hotărâre, bugetul general al Doljului este de 911.221.710 lei, la partea de venituri şi de 956.176.710 lei, la partea de cheltuieli. Bugetul local al judeţului Dolj pe anul 2021 are prevăzută pentru secţiunea de funcţionare suma de 275.169.000 de lei, în timp ce pentru dezvoltare suma este aproape dublă: 539.965.000 de lei (cheltuieli). Tot în 2021, la sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetului propriu al judeţului Dolj, în valoare de 61.342.000 de lei, se va aloca suplimentar suma de 4.500.000 de lei, pentru finanţarea cheltuielilor de întreţinere periodică a DJ 606E, tronsonul sat Pietroaia, comuna Brabova – UM 01083, din comuna Botoşeşti Paia.

De asemenea, din excedentul anului 2020 se va aloca în 2021 suma de 40.967.000 de lei pentru cheltuielile secţiunii de dezvoltare. Mai exact, suma de 23.648.000 de lei va fi folosită pentru şapte proiecte europene aflate în derulare (grosul banilor este destinat modernizării DJ 552 Craiova – Cetate şi DJ 561 A Giurgiţa – Pleniţa – limita cu judeţul Mehedinţi), iar diferenţa de 17.319.000 lei va fi repartizată pentru alte obiective de investiţii.

6,7 milioane de lei pentru extinderea terminalelor de plecări și sosiri la Aeroportul Craiova

Astfel, opt milioane de lei sunt destinaţi finalizării lucrărilor la Centrul Internaţional „Constantin Brâncuşi“, un milion de lei a fost alocat pentru Studiul de Fezabilitate privind stadionul „Tineretului“, iar restul de 8.319.000 lei au fost repartizaţi către „Transporturi“.

Majoritatea sumei de la „Transporturi“ va merge la Aeroportul Internaţional Craiova, pentru extinderea terminalelor de plecări și sosiri, respectiv 6.710.000 lei. Restul banilor sunt pentru reabilitare DJ 643D, DN 65C (Bulzești) – Prejoi – Înfrățirea – Frățila – limita județului Vâlcea, primii 8 kilometri – 596.00 de lei, modernizare DJ 606 C, DJ 606 (Sârsca) – Beloţ – Sopot – Ştefănel – Gogoşu – Greceşti (DJ606B) – Şumandra – Secu – Comănicea – Novac (DJ 606A) – Argetoaia – limita judeţului Mehedinţi, tronsonul km 14+320 – km 19+100 – 167.000 de lei şi modernizare DJ 542, limita județului Olt – Zvorsca – Amărăștii de Sus – Amărăștii de Jos – Dăbuleni (DN 54A), km 17+610 – km 45+170 – 846.000 de lei.

Cum se împart banii din bugetul Doljului în 2021. Câţi bani vor ajunge la SJU Craiova

Potrivit proiectului de buget, Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Craiova i se va aloca suma de 1.390.000 de lei. Din aceşti bani, 50.000 de lei sunt pentru finanţarea unor cheltuieli curente, iar restul pentru finanţarea unor investiţii. Aici intră o instalaţie de detecţie şi semnalizare incendiu, o masă de operaţie pentru Unitatea de Arşi şi realizarea unui traseu de alimentare şi distribuţie oxigen medical pentru Secţia ATI de la etajul 4 (secţie Covid). Tot din suma de 1.340.000 de lei vor fi executate şi lucrări de înlocuire a reţelei de alimentare cu oxigen în clădirea principală a spitalului.

Cosmin Vasile, președintele Consiliului Județean Dolj

„Am alocat fonduri importante pentru sănătatea publică, în general, și pentru Spitalul Județean de Urgență, în special. Pentru înlocuirea rețelei de alimentare cu oxigen am prins suma de 240.000 de lei, iar pentru realizarea unui nou traseu de alimentare și distribuție de oxigen la secția de Terapie Intensivă destinată Covid am mai alocat alți 80.000 de lei. De asemenea, suma de 700.000 de lei va fi alocată pentru realizarea instalației de detecție și semnalizare în caz de incendiu. Pentru Unitatea de Arși, care va funcționa din acest an în cadrul Unității de Primiri Urgențe, se va achiziționa masa de operații necesară intervențiilor specifice acestor tipuri de pacienți. 320.000 de lei este suma pe care administrația județeană a prevăzut-o în buget pentru această investiţie“, a detaliat Cosmin Vasile, preşedintele CJ Dolj.

4,5 milioane de lei pentru finanţarea reparaţiilor curente la Spitalul Județean de Urgență

Tot pentru SJU Craiova a fost prinsă în buget suma de 4.548.000 de lei, pentru finanţarea reparaţiilor curente. La capitolul investiţii la Spitalul Judeţean de Urgenţă Craiova intră şi reabilitarea clădirii în care funcţionează clinicile de oncologie şi dermatologie. Aici se lucrează de zor, iar pentru proiectul în valoare de două milioane de euro au fost alocaţi în acest an 4.146.000 de lei. Două milioane de euro este şi valoarea proiectului privind amenajarea curţii interioare a spitalului.

În 2021, din bugetul propriu al judeţului sunt prevăzute cheltuieli de capital în sumă de 5.000.000 de lei pentru acest obiectiv. În fine, pentru „Construire şi dotare corp nou în incinta SJU Craiova destinat prevenţiei şi tratamentului complex al afecţiunilor oncologice” au fost alocaţi 900.000 de lei, pentru „Digitalizare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova” – 221.000 de lei, iar pentru „Investiţii pentru conformarea SJU la normele ISU şi igienico-sanitare” – 2.000.000 de lei.

Cum se împart banii din bugetul Doljului în 2021. Ce bani se duc către unele instituţii

Bani din bugetul judeţului Dolj se duc şi către instituţiile subordonate. Spre exemplu, Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman“ va primi în acest an suma de 14.194.000 de lei. Din aceşti bani, cheltuielile de personal reprezintă 7.158.000 de lei, iar cheltuielile cu bunuri şi servicii – 2.282.000 de lei. Aici intră cheltuielile de întreţinere şi funcţionare, reparațiile curente, procurarea de obiecte de inventar, cărți și publicații, alte cheltuieli necesare pentru desfășurarea unor manifestări culturale în 2021. Biblioteca mai are alocată suma de 422.000 de lei, fonduri europene, pentru desfăşurarea proiectului „Comori scrise ale Dunării de Jos” şi 4.200.000 de lei pentru lucrări la Casa Dianu, un proiect european în valoare totală de cinci milioane de euro (Muzeul Cărţii şi Exilului Românesc).

De o sumă importantă va beneficia şi Muzeul Olteniei Craiova. Instituţia are alocaţi 10.639.000 de lei, din care 8.351.000 de lei sunt pentru cheltuielile curente şi 2.288.000 de lei pentru investiţii. La rândul său, Muzeul de Artă Craiova va primi 3.025.000 de lei pentru cheltuieli curente şi 87.000 de lei pentru investiţii. Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Cornetti” va primi 1.640.000 de lei pentru cheltuieli curente şi 54.000 de lei pentru investiţii (instrumente muzicale, licenţe, programe informatice), în timp ce Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj are alocată pentru 2021 suma de 1.439.000 de lei. În fine, Clubul Sportiv Judeţean Ştiinţa „U” Craiova va avea la dispoziţie în anul 2021 suma de 2.363.000 de lei.

Bani europeni pentru cultură

Proiectele cu finanţare europeană vor avea alocaţi anul acesta 20.903.000 lei. Banii sunt destinaţi, printre altele, pentru restaurarea şi consolidarea Culei Izvoranu-Geblescu (191.000 de lei) şi a Culei Cernăteştilor (34.000 de lei), pentru „Valorificarea durabilă a monumentului istoric Casa Dianu” – 11.084.000 de lei, pentru „Reabilitarea şi punerea în valoare a monumentului istoric categoria B din strada Jieţului nr. 19 – actuala Şcoală Populară de Arte şi Meserii Cornetti” – 865.000 de lei, pentru „Dezvoltarea potenţialului turistic cultural şi natural al zonei rurale din nord-vestul judeţului Dolj” – 429.000 de lei, pentru „Restaurarea şi punerea în valoare turistică a Casei memoriale Elena Farago” – 150.000 de lei şi pentru „Revitalizarea spaţiului urban din strada Alexandru Macedonski nr. 20A, în scop cultural şi turistic, prin construirea unei secţii a Muzeului de Artă Craiova” – 150.000 de lei.

Consiliul Judeţean Dolj va mai aloca în acest an suma de 11.353.000 de lei pentru plata personalului neclerical al cultelor Ortodox, Romano-catolic, Greco-catolic, Creştin după Evanghelie, Adventist de Ziua a Şaptea şi Creştin Penticostal şi 500.000 de lei în vederea realizării proiectului „Catedrala Sfântul Ioan Botezătorul Craiova”. Banii se duc la Mitropolia Olteniei – Arhiepiscopia Craiovei, pentru continuarea finanţării lucrărilor la catedrala din Craioviţa Nouă.