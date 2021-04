Bugetul judeţului Dolj pe anul 2021. Bani puţini, necesităţi multe

Bugetul judeţului Dolj pe anul 2021 nu este deloc unul îndestulător, care să asigure finanţarea necesităţilor Doljului pentru tot anul. Ca şi în 2020, şi în 2021 banii pentru Protecţia Copilului nu sunt asiguraţi decât până în luna septembrie, când este aşteptată o rectificare pentru ca activitatea DGASPC Dolj să aibă finanţare până la sfârşitul anului.

Conducerea Consiliului Judeţean (CJ) Dolj a prezentat, vineri, proiectul bugetului propriu al judeţului pentru anul 2021, anunţând că 70% din venituri se vor îndrepta către secțiunea de dezvoltare, adică spre investiții. Preşedintele CJ Dolj, Cosmin Vasile, a explicat că sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului judeţului au scăzut semnificativ (cu aproape 16 milioane de euro comparativ cu 2019).

În schimb, au crescut sumele atrase din fonduri europene, cu peste 40 de milioane de euro comparativ cu 2019. „Prioritățile noastre sunt susținerea inițiativelor care generează evoluție economică și socială, chiar dacă alocările sunt din ce în ce mai mici în ultimii ani. Reușim, printr-un exercițiu care ne e deja familiar, să accesăm fonduri europene care să aducă un plus valoare la bugetul nostru“, a afirmat Cosmin Vasile.

„La tot ceea ce înseamnă fonduri nerambursabile suntem pe un trend crescător“

Preşedintele Consiliului Judeţean a dat şi exemple concrete în acest sens. „Dacă ar fi să luăm strict veniturile CJ Dolj, nu putem să accedem spre proiecte mari. Ceea ce ne îngrijorează și ne face să ne punem semne de întrebare este faptul că principalii indicatori care descriu resursele financiare scad de la an la an. Orice argument am avea, că este criză, pandemie, nu putem să nu observăm că de la 146 de milioane de lei, din cote defalcate din TVA. în 2019, s-a ajuns ca în 2021 acestea să fie de doar 65 de milioane de lei. Au fost scăderi de încasări, dar între 2019 și 2021 sunt aproape 16 milioane de euro pe care nu-i primim. 16 milioane de euro înseamnă un proiect major“, a afirmat Cosmin Vasile.

„Dacă ne uităm la cotele defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor, de la 47 de milioane de lei în 2019 la 13,5 milioane de lei în 2021 reprezintă o scădere mai mult decât semnificativă. Îmbucurător este că la tot ceea ce înseamnă fonduri nerambursabile, fonduri externe, suntem pe un trend crescător. În 2019 am avut 183 de milioane de lei absorbite, în 2020 – 278 de milioane de lei, iar anul acesta o să avem 380 de milioane de lei pe tot ce înseamnă venituri din fonduri europene nerambursabile. 380 de milioane de lei la un buget de aproape 800 de milioane de lei reprezintă aproape 50% din banii pe care Doljul îi are. Este o performanță cu care Consiliul Judeţean se mândrește. Accesarea fondurilor europene este principala noastră direcție. Dacă nu luptam pentru fondurile nerambursabile, eram condamnați la o stagnare în perioada următoare“, a mai spus Cosmin Vasile.

Bugetul judeţului Dolj pe anul 2021. 78 la sută din suma totală alocată pentru investiţii merge către „Transporturi“

Din ceea ce înseamnă cheltuielile de investiții, cele mai multe merg și anul acesta către domeniul transporturilor (78%), adică peste 100 de milioane de euro. „Conexiunile, infrastructura sunt mai mult decât vitale, mobilitatea oamenilor, a forței de muncă, a mărfurilor aduce dezvoltare și noi vom merge și anul acesta spre continuarea proiectelor începute, dar și spre noi proiecte pe infrastructură și transporturi“, a explicat preşedintele CJ Dolj, Cosmin Vasile.

Acesta a făcut şi o trecere în revistă a investiţiilor pe care le pregăteşte Consiliul Judeţean Dolj în 2021. Multe dintre proiecte sunt, de fapt, o continuare a celor demarate anul trecut. Pentru Aeroportul Internaţional Craiova au fost alocaţi în acest an, spre exemplu, 2.779.000 de lei pentru noul terminal de pasageri (partea de documentaţie şi cofinanţare a unui proiect european de 60 de milioane de euro). Pentru extinderea terminalelor existente a fost alocată pentru 2021 suma de 15,6 milioane de lei, iar pentru securizarea completă a aeroportului CJ va pregăti cofinanţarea proiectului de 16 milioane de euro.

Consiliul Judeţean Dolj va investi foarte mult în acest an şi în domeniul infrastructurii rutiere. În total, 16 proiecte vor fi finanţate în 2021, dintre care nouă aflate în derulare şi şapte în pregătire. „Proiectele propuse pentru finanţare vizează aproape 30% din totalul reţelei de drumuri din judeţul Dolj, iar cele mai importante sunt DJ 552 Craiova – Cetate şi DJ 561A Giurgiţa – Moţăţei – Pleniţa – limita cu judeţul Mehedinţi“, anunţă CJ Dolj.

Bugetul judeţului Dolj pe anul 2021. Continuă investiţiile în sănătate şi cultură

Nu au fost uitate nici investiţiile în „Sănătate“: amenajarea incintei SJU Craiova, Unitatea pentru Marii Arşi, care va funcţiona în incinta UPU, plus încercarea de consolidare a Spitalului Judeţean, cu fonduri europene obţinute prin PNRR. De asemenea, în parteneriat cu Universitatea din Craiova, CJ Dolj va implementa două proiecte: transformarea blocului S200 din centrul Craiovei în Parc Tehnologic IT şi crearea unui reţele judeţene de centre pentru colectarea şi depozitarea legumelor şi fructelor de la producătorii locali.

Cultura va primi şi ea fonduri în 2021, când vor fi gata obiective importante pentru Dolj, unele chiar unicat. Astfel, vor continua lucrările de reabilitare şi consolidare a culelor de la Brabova şi Cernăteşti (alocare de 1.348.000 de lei în acest an) şi vor fi finalizate Casa Dianu, care va găzdui Muzeul Cărţii şi Exilului Românesc, şi Centrul Internaţional „Constantin Brâncuşi“. Alocarea propusă pentru aceste ultime două obiective unice în ţară se ridică la 19,7 milioane de lei.