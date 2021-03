Spitalul Județean Craiova ar putea fi consolidat cu bani de la UE. Consiliul Judeţean (CJ) Dolj nu a renunţat la ideea consolidării şi reabilitării celei mai mari clădiri pe care o are în administrare. Este vorba de Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU), cea mai mare unitate medicală monobloc din ţară, cu o vechime de 50 de ani.

Problema consolidării SJU a mai fost pusă în discuţie în urmă cu ani buni, dar totul a rămas la stadiul de intenţie din cauza lipsei fondurilor necesare. Asta pentru că suma era una consistentă, peste zece milioane de euro, bani care nu ar fi fost disponibili vreodată în bugetul judeţului Dolj.

Spitalul Județean Craiova, o clădire cu risc seismic

Totul a pornit de la o expertiză tehnică făcută în anul 2013, care stabilise că spitalul judeţean are nevoie de consolidare. „O expertiză tehnică care s-a făcut la Spitalul Județean de Urgenţă Craiova a demonstrat că există probleme de structură a clădirii. Conform expertizei, există risc seismic, ceea ce înseamnă că în caz de cutremur pot exista daune la clădire“, spunea în urmă cu aproape trei ani Cristian Grasu, pe atunci secretar de stat la Ministerul Sănătăţii. Expertiza respectivă nu a fost recunoscută de CJ Dolj, care avea să ceară o nouă expertiză „pentru a stabili toate detaliile și pentru a lua decizia finală legată de clădirea spitalului“.

„O să vedem ce se va întâmpla cu clădirea SJU Craiova. Va dispărea ca utilitate publică, dacă are probleme serioase de infrastructură care costă prea mult ca să fie reparate, sau va fi regândită, reabilitată și folosită în continuare“, mai spunea Cristian Grasu. Consiliul Judeţean Dolj nu a mai revenit cu rezultatul celei de-a doua expertize, dar a trecut acum Spitalul Clinic Județean de Urgență pe lista cu proiectele pentru care vrea să obţină finanţare europeană prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

CJ Dolj solicită finanțare prin PNRR pentru 11 proiecte

Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă este un document strategic elaborat de Ministerul Fondurilor Europene şi structurat pe 12 domenii considerate prioritare. PNRR prevede investiţii şi reforme în diferite sectoare de activitate, cum ar fi sănătate, educaţie, digitalizare şi securitate cibernetică, protecţia mediului, energie, eficienţă energetică, mobilitate urbană, mediu de afaceri şi antreprenoriat sau cercetare-inovare, și propune un buget de 30,44 miliarde euro (prețuri din 2018). Documentul trebuie însă aprobat de Comisia Europeană.

CJ Dolj a întocmit şi înaintat o listă cu 11 proiecte, pentru care solicită finanțare prin PNRR. „Ne-am oprit la 11 proiecte pe care le considerăm eligibile, de o importanță extrem de mare pentru dezvoltarea economică a zonei și pentru creșterea accesibilității cetățenilor la serviciile esențiale. Am pus pe această listă obiective din domeniul sănătății, educației și dezvoltării IT, agri-food, turismului rural, eficienței energetice și construcției de drumuri“, a precizat preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Cosmin Vasile.

Cum s-a revenit la ideea consolidării Spitalului Județean Craiova

Cum s-a revenit la ideea consolidării şi reabilitării Spitalului Judeţean? Potrivit preşedintelui CJ Dolj, consolidarea clădirii s-ar încadra la proiectele eligibile. „Când am depus lista cu cele 11 proiecte cu documentaţiile aferente, am studiat bine programele. Am văzut că sunt eligibile proiectele privind consolidarea şi reabilitarea clădirilor deţinute de autorităţile publice, aşa că pus pe listă Spitalul Judeţean. Ştiţi că a existat o expertiză care a stabilit că spitalul are nevoie de consolidare, dar costurile rezultate erau foarte mari. Acum solicităm această finanţare prin PNRR. Să vedem dacă va fi şi aprobată de Comisia Europeană“, a afirmat Cosmin Vasile.

Spitalul Județean Craiova ar putea fi consolidat cu bani de la UE

Tot în acest context, CJ Dolj vrea să consolideze şi reabiliteze energetic clădirea de la Parc în care funcţionează acum Clinica de Pediatrie a Spitalului Municipal „Filantropia“.

„Clădirea este a noastră, dar a fost dată în administrare Primăriei Craiova pentru Pediatria Spitalului «Filantropia». Dacă primăria va construi un spital de pediatrie, aşa cum intenţionează, atunci clădirea va reveni Consiliului Judeţean. Nu ştim acum ce se poate face acolo, poate un cămin pentru bătrâni, dar e clar că imobilul va avea nevoie de consolidare. Clădirea a fost renovată la interior în urmă cu mai mulţi ani, dar mai are nevoie de investiţii. Trebuie refăcut acoperişul, este nevoie de lucrări la subsol, trebuie anvelopată clădirea“, a explicat Cosmin Vasile.

CJ Dolj cere bani europeni pentru ATI şi Clinica de Arşi

Printre proiectele din domeniul sănătăţii pentru care Consiliul Judeţean Dolj solicită finanțare prin PNRR se mai numără cel privind dotarile de ultimă generație pentru secția de Terapie Intensivă a SJU și clinica destinată Marilor Arși care va fi amenajată în cadrul Unității de Primiri Urgențe şi cel privind extinderea Clinicii de Oncologie a Spitalului Judeţean cu cu zonă destinată serviciilor paleative, spațiilor de cercetare și a unor săli de operație. Reamintim că imobilul în care funcţionează Clinicile de Oncologie şi Dermatologie ale SJU Craiova a intrat, recent, în reabilitare, în cadrul unui proiect european în valoare de două milioane de euro, cu o contribuţie importantă din bugetul judeţului.

Clădirea Clinicii de Oncologie a SJU a intrat în reabilitare, însă CJ Dolj vrea să o extindă cu o zonă destinată serviciilor paleative

Pe lista transmisă către UE se mai află un proiect de digitalizare a Spitalului Județean de Urgență, prin implementarea unor proceduri specifice care să facă fluxul informațional mult mai ușor accesibil atât pentru pacienți, cât și pentru medici, dar şi un proiect integrat SMART pentru gestionarea serviciilor publice din regiune prin asigurarea energiei verzi proprii de funcționare, comunicare în rețea proprie, bază de date comună pentru toate instituțiile publice, transport intern ecologic.

Pe listă a fost trecut și Parcul IT care se va realiza la blocul S200

De asemenea, CJ Dolj a pus pe listă şi Parcul IT pe care vrea să-l realizeze pe structura blocului S200, un proiect de circa 20 de milioane de euro pentru care a încheiat un protocol cu Universitatea din Craiova.

În final, Consiliul Judeţean mai doreşte realizarea unei rețele de centre de depozitare și colectare legume-fructe, cu piața de gross și a unui centru regional de cercetare în domeniu, pentru controlul calității produselor agro-alimentare de la producător până la consumator, amenajarea unui Muzeu al satului, reabilitarea culelor din Dolj și amenajarea unui traseu de biciclete între principalele obiective cu potențial turistic din judeţ.

„Ne dorim ca aceste proiecte să fie eligibile prim PNRR, dar identificăm și alte surse de finanțare pentru ca planurile noastre de dezvoltare să poată fi puse în aplicare“, a conchis preşedintele CJ Dolj, Cosmin Vasile.