CJ Dolj vrea fonduri europene pentru un Parc IT pe structura blocului S200

Consiliul Județean (CJ) Dolj și-a propus să obțină în noul exercițiu financiar 2021-2027 fonduri europene pentru a realiza un Parc IT&C pe structura blocului S200 din Craiova.

În acest sens, președintele CJ Dolj, Cosmin Vasile, și rectorul Universității din Craiova, prof. univ. dr. Cezar Spînu, au semnat luni un protocol de colaborare în vederea creării unui parc în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor (IT&C). Acesta ar urma să fie amenajat la blocul S200, printr-o investiție estimată la 20 de milioane de euro. Proiectul propus include lucrări de construire și modernizare, dar și procurarea dotărilor, care ar reprezenta circa patru milioane de euro, din totalul de 20 de milioane de euro.

CJ Dolj și Universitatea s-au angajat să elaboreze și să promoveze în comun un astfel de proiect cu finanțare nerambursabilă, pentru asigurarea fondurilor necesare.

„De-a lungul timpului, în orice strategie de dezvoltare concepută fie de către Consiliul Județean Dolj, fie de către Primăria Municipiului Craiova sau Zona Metropolitană Craiova, faptul că avem o universitate puternică a reprezentat întotdeauna un atu înscris printre punctele noastre forte. Astăzi (luni – n.r.), începem un parteneriat cu Universitatea din Craiova, parteneriat care va avea drept scop implementarea mai multor proiecte, în special cu finanțare europeană. În acest sens, avem și un prim demers, pornind de la discuții mai vechi între noi, de la necesitatea ca în Craiova să existe o nouă structură care să sprijine mediul de afaceri, să impulsioneze economia și să creeze locuri de muncă“, a afirmat Cosmin Vasile, președintele Consiliului Județean Dolj.

Parc IT pe structura blocului S200. Ce presupune protocolul dintre CJ Dolj și Universitatea din Craiova

Cosmin Vasile a explicat că în acest demers s-a avut în vedere faptul că există un instrument financiar important al Comisiei Europene, „Next Generation EU“, un pachet de măsuri pentru reducerea impactului socio-economic al pandemiei.

„Totodată, am ținut cont și de faptul că primul obiectiv al noii Politici de Coeziune a Uniunii Europene pentru perioada 2021 – 2027 este «O Europă inteligentă și competitivă». Prin acest protocol pe care îl semnăm cu Universitatea din Craiova demarăm proiectul «Parc Industrial IT&C» pe infrastructura blocului S200, unde firmele mici și mari din acest domeniu vor beneficia de spații propice dezvoltării și implementării propriilor afaceri. Vom avea un amplu parteneriat în tot ceea ce înseamnă derularea demersului nostru.

De altfel, am discutat și avem sprijinul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, iar colegii de la ADR ne-au asistat chiar de la primele întâlniri. De asemenea, și colegii de la Camera de Comerț și Industrie Dolj au aderat la inițiativa noastră“, a mai spus președintele CJ Dolj. Acesta și-a propus ca blocul S200 să devină „o zonă «la cheie» pentru firmele din domeniul IT&C“.

„Acest faimos bloc S200 a rămas pentru Universitatea din Craiova o mare problemă“

În cadrul evenimentului ocazionat de semnarea protocolului de colaborare, rectorul Universității din Craiova, prof. univ. dr. Cezar Spînu, a evidențiat importanța înființării parcului tehnologic IT&C, atât prin impactul pozitiv asupra economiei regionale, cât și prin faptul că le va oferi studenților și absolvenților de la facultățile și specializările de profil oportunitatea unui loc de muncă în oraș.

Blocul S200 din Craiova se va transforma într-un Parc IT, printr-o investiție de circa 20 de milioane de euro, fonduri europene

„Universitatea din Craiova a demarat, în urmă cu câțiva ani, o strategie pentru dezvoltarea infrastructurii educaționale și de cercetare, având în același timp o colaborare foarte bună cu autoritățile locale, cu Consiliul Local și Consiliul Județean. Am încercat și, de altfel, am și reușit să implementăm câteva obiective comune. Acest faimos bloc S200 a rămas pentru Universitatea din Craiova și, vă spun sincer, pentru mine, ca rector, o mare problemă. Am făcut câțiva pași, în perioada 2016 – 2020, pentru a repune pe tapet acest demers. Din păcate, chiar dacă am reușit la un moment dat să câștigăm un proiect pe o axă de finanțare, în urmă cu doi ani aceasta nu a mai beneficiat de fonduri și, practic, a trebuit să o luăm de la capăt“, a afirmat Cezar Spînu.

Parc IT pe structura blocului S200. Cezar Spînu: „Craiova și toată această regiune aveau nevoie de un parc tehnologic IT“

Rectorul Universității din Craiova a mai menționat că Parcul IT&C care va fi creat cu sprijinul autorităților locale va duce la creșterea produsul intern brut la nivel regional.

Președintele CJ Dolj, Cosmin Vasile, și rectorul Universității din Craiova, prof. univ. dr. Cezar Spînu, au semnat un protocol de colaborare în vederea creării unui Parc IT&C la blocul S200

„În urma discuțiilor pe care le-am avut de-a lungul timpului și cu domnul președinte Ion Prioteasa, și cu doamna primar Lia Olguța Vasilescu, și cu domnul președinte Cosmin Vasile, ajungem astăzi (luni – n.r.) în punctul în care readucem în prim-plan această investiție, despre care eu cred că nu este doar o investiție a Universității din Craiova, ci a municipiului și, mai bine spus, a regiunii noastre.

O investiție foarte importantă, care va produce locuri de muncă, ținând cont de faptul că Universitatea din Craiova are două facultăți de profil puternice în domeniul IT, dar și alte programe de studii în domeniile și specializările inteligente. Este o investiție care, de asemenea, va crește produsul intern brut la nivel regional, iar Craiova și toată această regiune aveau nevoie de un parc tehnologic IT“, a spus prof. univ. dr. Cezar Spînu.

„Sunt sigur că acest prim pas va fi urmat de alții, pe care îi vom face cât vom putea de repede, astfel încât în cel mult 2 – 3 ani să finalizăm această investiție. Îmi doresc să vedem cât mai curând blocul S200 plin de firme din domeniul IT, la care să fie angajați studenți ai Universității din Craiova, firme care să producă pentru oraș, pentru regiune și, de ce nu, pentru România“, a adăugat rectorul Universității din Craiova.

Blocul S200, un colos de 27.000 de metri pătrați

Imobilul care va găzdui viitorul Parc IT&C este compus din două corpuri de clădire. Primul are o formă circulară, cu diametrul de 46 de metri și 3 niveluri. Celălalt corp este prevăzut cu subsol, parter și 13 etaje, având înălțimea de aproape 50 de metri. Suprafața totală a blocului S200 este de circa 27.000 de metri pătrați.