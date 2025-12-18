Lago de Sol- împletirea apei și soarelui- într-o locație de vis pentru evenimentul tău

Lago del Sol (Lacul Soarelui) este o locație plină de lumină, de căldură, cu vedere la apă, dar în același timp un spațiu idilic unde orice eveniment se transformă în poveste. Totodată, despre Lago del Sol se poate spune că este un spațiu de evenimente de lux din localitatea Malu Mare și care încă de la început a excelat prin experiențe culinare și culturale românești reinterpretate. După un debut în forță, Lago del Sol promite să devină un loc recunoscut pentru excelența sa în organizarea de evenimente, în viitor, devenind o alegere de top.

Pe 9 noiembrie, Lago del Sol și-a deschis oficial porțile, introducând pe piața din Oltenia o locație modernă dedicată evenimentelor private, publice dar și corporate. Situată pe malul lacului și înconjurată de natură, locația combină designul elegant cu o atmosferă caldă, oferind un cadru unic pentru momente speciale. Locația este situată la doar 10 minute de Craiova, oferind liniște și o atmosferă feerică, departe de vacarmul cotidian.

Conceptul de inaugurare, intitulat „Clipa”, a fost gândit pentru a pune în valoare emoția fiecărui moment. Invitații s-au bucurat de meniuri rafinate, jocuri de lumini calde, muzică live și un decor inspirat de apus și gastronomie, menite să marcheze începutul unei noi direcții în organizarea de evenimente.

„Ne-am dorit ca oamenii să simtă de la prima vizită că Lago del Sol nu este doar o locație, ci o experiență multisenzorială. Fiecare detaliu a fost creat cu intenția de a transforma o simplă CLIPĂ într-un moment memorabil”, a declarat Adnana Jilcu, administrator Lago del Sol.

Lago del Sol- locul ideal pentru evenimentul tău

Lago del Sol dispune de o capacitate interioară de până la 500 de locuri, potrivită atât pentru evenimente ample, cât și pentru petreceri restrânse. Meniurile sunt complet personalizabile, cu opțiuni ce acoperă preparate mediteraneene moderne, precum și reinterpretări ale bucătăriei tradiționale românești.

Terasa exterioară, situată chiar pe malul lacului, poate găzdui până la 200 de persoane, oferind un cadru natural spectaculos pentru evenimente în aer liber.

După inaugurarea oficială, Lago del Sol a găzduit mai multe evenimente corporate, private dar și publice, printre care și petrecerea companiei VitaPlus, o seară definită de preparate de sezon, eleganță și atmosferă festivă.

Noaptea dintre ani, noapte de magie la Lago del Sol

După un debut în forță, Lago del Sol nu se dezminte și vrea să transforme cel mai frumos moment al anului, Revelionul, într-o adevărată magie. Promite o atmosferă fantastică, plină de surprize, muzică live, dans și meniuri festive, pentru a marca trecerea în Noul An într-un mod memorabil, cu teme specifice, fiind o ocazie de a celebra alături de cei dragi într-o ambianță de poveste.

Unul dintre cele mai așteptate evenimente este Revelionul „New Year’s Masquerade”, o petrecere cu tematică de bal mascat, muzică live, elemente disco, artificii pe malul lacului și multe alte surprize. Invitații vor fi antrenați de Iulia Dumitrache și Proiectul Balkanic, de Penthouse Band veniți tocmai din Serbia, Jana Violin și DJ Geezy, iar atmosfera promite să ridice standardul petrecerilor de final de an.

„Revelionul este momentul în care vrem să arătăm cu adevărat ce poate această locație. Punem accent pe detalii, pe energie, pe spectacol, pentru că fiecare oaspete trebuie să simtă magia trecerii dintre ani”, a adăugat Adnana.

Lago del Sol își propune să devină una dintre principalele destinații pentru evenimente din Oltenia, prin servicii dedicate, atenție la detalii și o abordare modernă în organizarea fiecărui eveniment. Deschiderea din 9 noiembrie este doar începutul unui proiect care își propune să aducă un nou standard pe piața evenimentelor din zonă.

Unde ne găsiți: Locaţie pentru spectacole şi evenimente, Lago del Sol, localitatea Malu Mare, Dolj, România

Telefon:

0764 668 338, e-mail: [email protected]; instagram.com/lago_del_sol