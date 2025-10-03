Ai datorii? Vezi cum îți sabotează șansele la un credit nou

Ai pățit vreodată să mergi la bancă plin de speranță și să primești un „ne pare rău, nu vă încadrați”? Mulți oameni dau vina pe bănci pentru strictețea lor, dar adevărul este că de multe ori chiar datoriile existente ne taie elanul. Pe hârtie, pare că e doar o sumă restantă de câteva sute de lei, dar în realitate sistemul financiar te „scanează” complet și trage rapid concluzii despre seriozitatea ta ca debitor. Și aici discutăm despre partea delicată: fără să ne dăm seama, ne sabotăm singuri șansele de a primi un nou credit, fie că vorbim de un card de cumpărături, de un împrumut pentru casă sau chiar de acele împrumuturi rapide care par atât de tentante.

Chiar și atunci când ți se promite un credit doar cu buletinul, situația ta financiară generală va cântări mult mai greu decât ți-ai imagina. Hai să vedemtrei moduri prin care datoriile deja existente pot deveni o frână serioasă și ce soluții ai la îndemână pentru a-ți redresa șansele.

Întârzii constant la plata ratelor

Unul dintre cele mai mari semnale de alarmă pentru o bancă este istoricul de plată. Dacă ratele tale ajung să fie plătite mereu cu câteva zile sau chiar săptămâni întârziere, chiar și sume mici, asta spune că nu ești suficient de disciplinat. Pentru tine poate părea banal – „recuperez luna viitoare” – dar pentru sistem, fiecare întârziere este notată ca un punct minus. Exemplu simplu: ai o rată la telefonul mobil și o achiți cu întârziere. Crezi că banca nu află? Surpriză: totul se raportează în Biroul de Credit.

Ce poți face? Soluția e mai simplă decât pare: setează plățile automate. Majoritatea băncilor îți oferă opțiunea ca la o anumită dată să se retragă rata direct din cont. Astfel, elimini riscul de „am uitat” și transmiți mesajul corect: ești o persoană de încredere.

Apelezi prea des la împrumuturi mici și rapide

Știu, sună atrăgător să rezolvi o urgență cu bani obținuți în câteva ore. Dar dacă faci din asta un obicei, băncile văd imediat că ești dependent de împrumuturi rapide. E ca și cum ai merge zilnic la farmacie pentru vitamine: la un moment dat, cineva își va pune întrebarea de ce ai nevoie mereu de un „boost” financiar.

În loc să cazi în capcana asta, construiește-ți un mic fond de siguranță. Chiar și 100 de lei puși deoparte lunar îți dau libertatea să gestionezi cheltuieli neașteptate fără să alergi după credite costisitoare. Și, crede-mă, atunci când analizează dosarul tău, ofițerul bancar va privi cu alți ochi un client care știe să economisească.

Crezi că „credit doar cu buletinul” e un shortcut sigur

Mulți oameni își spun: „Dacă există oferte de credit doar cu buletinul, înseamnă că e simplu și nu se uită nimeni la istoricul meu.” Realitatea e că aceste produse financiare vin de obicei cu sume mai mici și dobânzi mai mari, tocmai pentru că riscul e mai ridicat. Dacă deja ai datorii restante și încerci să îți mai adaugi încă una, de fapt îți adâncești problema.

Ce poți face? În loc să te bazezi pe astfel de soluții rapide, încearcă mai întâi să-ți cureți istoricul. Discută cu banca despre restructurarea creditelor existente, renegociază ratele sau cere o perioadă de grație. Surprinzător, multe instituții financiare preferă să te ajute să-ți revii decât să te piardă definitiv ca client.

Datoriile nu sunt un capăt de lume, dar dacă le tratezi cu superficialitate, îți taie aripile exact atunci când vrei să-ți îndeplinești un vis mare. Cu puțină disciplină, transparență și o strategie clară, poți transforma relația cu băncile dintr-un obstacol într-un parteneriat care te ajută să crești. Și da, următorul „da” pe care îl vei primi de la bancă va fi mult mai dulce atunci când știi că ți l-ai câștigat prin seriozitate.