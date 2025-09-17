Colectăm separat corect. Informare directă, în cartiere, pentru o colectare corectă, în Craiova

Iridex Group Salubrizare, în parteneriat cu Primăria Municipiului Craiova și ADI ECODOLJ, a lansat o campanie amplă de informare și conștientizare privind colectarea separată a deșeurilor, desfășurată direct în cartierele orașului.

Sub sloganul „Colectăm separat corect”, campania se desfășoară la platformele de colectare a deșeurilor din zonele de blocuri, unde echipe mixte – formate din reprezentanți Iridex Group Salubrizare, ai autorităților locale și ai ADI ECODOLJ – discută cu cetățenii, oferă explicații concrete și ascultă sugestiile sau nemulțumirile oamenilor.

„Tot mai mulți craioveni colectează separat, iar acest lucru se vede în datele din teren. Dar pentru a crește în continuare cantitățile reciclabile și încrederea în sistem, avem nevoie de eforturi constante: comunicare directă, transparență și prezență activă în mijlocul comunității. Campania ‘Colectăm separat corect’ nu este doar despre informare – este despre reconectarea cu oamenii și despre construirea unei relații bazate pe respect și colaborare”, au transmis reprezentanții Iridex Group Salubrizare.

Ce presupune campania?

Prezență zilnică a echipelor la platformele din cartiere

Explicații privind colectarea separată: ce, unde și cum se aruncă

Clarificarea miturilor legate de reciclare (ex: “se amestecă tot”)

Ascultarea cetățenilor: întrebări, propuneri, probleme semnalate

Distribuirea de materiale informative, în format accesibil

De ce este necesară?

Deși Craiova are una dintre cele mai bine dezvoltate infrastructuri pentru colectarea separată din România, sistemul poate funcționa eficient doar dacă este corect utilizat și înțeles de către cetățeni. Colectarea separată corectă înseamnă reducerea cantității de deșeuri depozitate la groapă, creșterea gradului de reciclare și un oraș mai curat.

Creșterea cantităților colectate separat, lună de lună, arată că oamenii încep să se implice. Dar pentru ca această evoluție să continue, este nevoie de dialog permanent, prezență în teren și informare continuă.

Iridex Group Salubrizare rămâne un partener activ al comunității craiovene, angajat în efortul de a construi un sistem de salubrizare modern, transparent și eficient. Campania va continua în toate cartierele orașului, iar cetățenii sunt invitați să se alăture acestui demers, să întrebe, să afle și să contribuie la o Craiovă mai curată.