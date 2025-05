Proiect „Realizarea unei unități de servicii stomatologice integrate prin edificarea unei construcții D+P+1E” pentru DANCOST SRL

„Realizarea unei unități de servicii stomatologice integrate prin edificarea unei construcții D+P+1E”

Beneficiar: DANCOST SRL

Cod SMIS: 322443

Obiectivul general al proiectului de investiție propus de DANCOST SRL vizează realizarea unei investiții inițiale prin construirea unei clinici stomatologice integrate în municipul Craiova, Județul Dolj , vizând dezvoltarea și creșterea competitivității firmei prin realizarea și furnizarea pe piața internă a unor servicii de înaltă calitate și în condiții de confort. Dezvoltarea vizată urmează să permită angajarea a 10 noi persoane, ce ce contribuie la sprijinirea obiectivului general al măsurii privind creșterea capacității societății de a face față efectelor sociale asupra ocupării forței de muncă, efectelor generate de obiectivele de mediu, în conformitate cu cele prevăzute de UE. Astfel, aceasta urmărește dezvoltarea și creșterea

competitivității prin realizarea și furnizarea pe piața internă a activităților de asistență stomatologică de înaltă precizie în concordanță cu standardele prevăzute la nivel european.

Obiective specifice

Obiective specifice ale proiectului:

Edificarea unei clinici stomatologice integrate;

Crearea a 10 noi locuri de muncă;

Formarea, calificarea, recalificarea, perfecționarea, specializarea personalului ce va fi angajat în urma implementăarii proiectului;

Achiziția de echipamente necesară pentru producerea energiei din surse regenerabile;

Achiziția unui sistem de încălzire/răcire (pompa de căldură) în scopul reducerii consumului de energie din surse convenționale și a emisiilor de gaze cu efect de seră;

Achiziția de echipamente tehnologice în vederea realizării noilor activitățti de asistență stomatologică;

Achiziția de echipamente și crearea unui spațiu oportun pentru persoanele cu dizabilități.



Proiectul pentru care societatea DANCOST SRL a semnat Contractul de finanțare nr. 105/205/PTJ_P3/16.04.2025 cu „Ministerului

Investițiilor și Proiectelor Europen” si cu „Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia”, are o valoare totala de 7.335.470,00 lei si

beneficiaza de o alocatie financiara nerambursabila in cuantum de 5.583.321,00 lei, aceasta se compune din valoare eligibila nerambursabila din

FEDR/FSE+/FC/FTJ in valoare de 4.745.822,85 lei si valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national in valoare de 837.498,15 lei.



Rezultate

Rezultatele așteptate ca urmare a implementării proiectului sunt:

✓ Realizarea unei unități stomatologice integrate;

✓ Achiziționarea de echipamente pentru investiția de bazăa;

✓ Achiziționarea de echipamente prietenoase cu mediul înconjurăator șsi reducerea consumului de energie electrică;

✓ Angajarea a unui număr mediu de 10 salariați;

✓ Achiziționarea de echipamente care vor contribui la egalitatea de șanse și la accesabilitatea persoanelor cu dizabilități;

✓ Organizarea de cursuri de formare pentru cele 10 persoane noi angajate.



Impact

În cadrul acestei regiuni, proiectul de realizare a unei clinici stomatologice integrate va avea un impact semnificativ, atât din punct de vedere economic, social, cât și teritorial: