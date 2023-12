Anunţ finalizare proiect „Dezvoltarea SC Nasky SRL prin achiziţia de utilaje de construcţii”

Nasky SRL anunta finalizarea proiectului cu titlul ” Dezvoltarea SC Nasky SRL prin achizitia de utilaje de constructii” cod SMIS 159293 înscris în cadrul apelului POC/1113/411/1/Investiții în activități productive/1/Investiții în activități productive.

Proiectul s-a derulat pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare, respectiv 17.01.2023.

Obiectivul general al intreprinderii consta in consolidarea pozitiei pe piata in contextul crizei economice generate de pandemia de Covid-19. Beneficiind de ajutoare financiare temporare, intreprinderea Nasky SRL (incadrata in categoria IMM fiind microintreprindere) va achizitiona echipamente necesare dezvoltarii intreprinderii prin achizitia de utilaje si matrite destinate productiei produselor din beton abordand pe parcursul implementarii proiectului teme privind atenuarea schimbarilor climatice si adaptarea la schimbarile climatice.

Valoarea proiectului este de 3,944,447.03 (valoarea totala).

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020

Date de Contact

Persoana de contact : Nuta Marian Sorin

Telefon : 0766344534

E-mail : [email protected]