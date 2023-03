Demararea proiectului “Diversificarea serviciilor si produselor Incubatorului Tehnologic si de Afaceri al IPA SA prin dezvoltare unei noi game de servicii si produse”

Beneficiarul proiectului: IPA SA anunta finalizarea activitatilor proiectului “Diversificarea serviciilor si produselor Incubatorului Tehnologic si de Afaceri al IPA SA prin dezvoltare unei noi game de servicii si produse “Cod SMIS: 128309

Obiectivul general al proiectului este diversificarea activitatilor ITT in vederea cresterii numarului de transferuri si studii tehnologice in domeniile de specializare inteligenta, precum si pentru internationalizarea activitatii ITT.

Rezultatele proiectului:

– Platforma informatica

– Servicii de Instruire Proprietate intelectuala si industriala in folosul grupului tinta;

– Elaborare materiale suport curs si suport web site

– Studii pentru transfer tehnologic necesare publicul tinta – IMM-uri.

– Strategia IPA CIFATT Craiova pentru Inovare in context international

– Twinninguri transfer tehnologic si inovare, proprietate intelectuala si industriala

– Asigurare servicii de consultanta transfer tehnologic si inovare

– Studii, memorii tehnice, pregatire procese si solutii

– Promovare la nivel national si international: brokerage, misiuni economice, BCD, TO, TR, IA

– Elaborarea de proiecte nationale in domeniul CDI

– Acordarea de sprijin IMM inovatoare pentru recrutarea de personal calificat; plasarea studentilor si a celor din învatamântul vocational în mediul de afaceri-6 firme asistate

– Elaborarea, realizarea, experimentarea modelului sau solutiei noi pentru produs/ metoda/ sistem/ tehnologie/ serviciu- 3 modele/solutii

-Audit

Impactul proiectului:

Ca urmare a implementarii proiectului, firma si-a dezvoltatat capacitatea de inovare s-au dezvoltat noi servicii adaptate cerintelor din piata de profil, care vor atrage noi clienti si vor satisface exigentele acestora. Aplicarea rezultatelor cercetarii cu sprijinul entitatii de transfer tehnologic a condus la inovarea procesului tehnologic, furnizarea unor solutii tehnice si tehnologice ce pot fi utilizate timp îndelungat la nivelul firmei, si care din punct de vedere tehnic, au o viabilitate tehnica superioara multor solutii existente pe piata. Platforma creata este de nivel international si se bazeaza pe metodologii de lucru in multe tari ale UE.

Valoarea totala a proiectului: 1,108,998.49 lei

Finanțarea nerambursabila: 913,227.00 lei, din care FEDR – 776,242.96 lei si 136,984.04 lei din bugetul național.

Data începerii si finalizării proiectului: 01.10.2018 – 28.02.2023.

Codul MySMIS: 128309