Finalizare proiect “ Dezvoltarea SC BARLOP SRL prin dezvoltarea activitatii de productie batistute hartie”.

SC BARLOP SRL, beneficiar al contractului de finantare nr. 5385/07.05.2020, incheiat cu Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020 si cu Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia, in calitate de Organism Intermediar, anunta finalizarea implementarii proiectului “Dezvoltarea SC BARLOP SRL prin dezvoltarea activitatii de productie batistute hartie”, cod SMIS 132374, derulat in perioada: 01.08.2019 -31.05.2021.

Valoarea totala a proiectului: 1.278.669,88 lei ; Valoarea finantarii nerambursabile: 855.306,00 lei (din care valoare eligibila nerambursabila din FEDR 727.010,10 lei si respectiv valoare eligibila nerambursabila din bugetul national 128.295,90 lei).

Obiectivul proiectului

Obiectivul general al proiectului il reprezinta valorificarea sectorului productiv al companiei prin dezvoltarea, modernizarea si retehnologizarea activitatii de productie a batistutelor din hartie. In acest sens firma va achizitiona o linie completa de productie, performanta, ceea ce va conduce la inovarea procesului de productie, la dezvoltarea durabila, la respectarea mediului si la cresterea competitivitatii.

Obiectivele specifice ale proiectului constau in: – Angajarea a 5 muncitori fata de numarul mediu inregistrat la bilantul aferent anului 2018 si mentinerea numarului de salariati astfel atins pe o perioada de minim 3 ani de la data finalizării proiectului (data realizarii platii finale in cadrul contractului de finantare); – Achizitia unor mijloace fixe de inalta performanta folosite pentru fabricarea produselor igienico-sanitare, precum si pentru producerea energiei electrice utilizand surse regenerabile: Linie automatizata de productie batistute din hartie- 1 buc si Sistem panouri solare fotovoltaice off-grid – 1 buc; – Marirea numarului de clienti cu cel putin 5 clienti într-un interval de trei ani de la data finalizării proiectului.

Impactul proiectului

Impactul proiectului la nivel local a constat in:

– crearea a 5 noi locuri de munca

– cresterea contributiilor firmei la bugetul local (taxe si impozite)

– reducerea gradului de poluare prin utilizarea energiilor regenerabile,utilizarea de echipamente noi, eficiente energetic

– promovarea principiilor privind egalitatea de gen, nediscriminarea, promovarea drepturilor persoanelor din categorii defavorizate

Rezultatele proiectului:

a)Infiintarea a 5 noi posturi de lucru si mentinerea numarului de salariati astfel rezultat

b)Dotarea societatii cu urmatoarele echipamente: Linie automatizata de productie batistute din hartie(1 buc) si Sistem panouri solare fotovoltaice off-grid (1 buc);

c) Cresterea portofoliului cu cel putin 5 clienti noi in perioada de monitorizare a proiectului.

SC BARLOP SRL

Nume persoana contact: Patru George Ionut

Functie: Administrator

Tel: 0763513633, E-mail: [email protected]

