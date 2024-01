Vinaltus – vin cu suflet oltenesc

Vinul din Crama Vinaltus s-a născut dintr-o pasiune nemărginită pentru tot ceea ce înseamnă vinul – de la plantarea viţei de vie până la îmbuteliere. La Crama Vinaltus, vinul are suflet oltenesc. Aflată în localitatea Almăj, foarte aproape de Craiova, crama produce vinuri premium si superpremium, din struguri culeşi din viile amplasate pe o parte din vechea moșie care a aparţinut odinioară, boierului Barbu Poenaru. Iustin Urucu este omul care a visat să readucă la viaţă viile de pe dealurile Almăjului. Cu multă voinţă, pricepere şi o experienţă enormă în industria vinului, a reuşit să făurească întreaga poveste Vinaltus.

Visul a început în 2010

Visul a început în 2010, pe când Iustin Urucu şi-a construit o casă de vacanţă în Almăj şi a început să colinde, alături de copii, dealurile din apropiere. A văzut viile în paragină şi i-a încolţit în minte ideea de a le repune pe picioare şi de a reuşi să producă un vin oltenesc, din soiuri româneşti de cea mai bună calitate.

„Am început să mă interesez ale cui sunt terenurile fostelor vii şi am aflat că unele dintre ele erau acolo încă de pe timpul boierului Barbu Poenaru, iar altele de pe timpul comunismului. Având meseria de enolog, am decis să cumpăr aici terenuri. În 2015 am început să pregătesc pământul pentru a planta viţă de vie. 70% din toate soiurile pe care le-am plantat sunt româneşti. Eu mizez foarte mult pe soiurile româneşti, fiindcă ele trebuie să fie, până la urmă, un motor pentru toată viticultura si mai ales vinul românesc”, a povestit acesta.

„Vinurile obținute din soiurile autohtone au un potențial imens”

„Nu putem concura pe aceleași piețe cu aceleași soiuri care sunt originare din țări precum Franța, Italia etc. În schimb putem face asta foarte bine cu vinurile obținute din soiurile autohtone pentru că au un potențial imens”, mai spune Iustin Urucu. Trebuie să avem grijă de soiurile noastre fiindcă nu le are nimeni şi avem posibilitatea să ieşim oriunde în lume cu ele. Din aceste motive am plantat la Almăj Fetească Neagră, Albă şi Regală.

De asemenea, Tămâioasă Românească și Negru de Drăgăşani, care este un soi extraordinar de valoros. Iar în anul 2001 chiar am și contribuit un pic la salvarea soiului Negru de Drăgăşani fiindcă era aproape de a fi pierdut. Pasiunea pentru vin a fost dobândită în timpul şcolii. Generația noastră a avut parte de o pregătire intensă în domeniul enologic. În 1999 am terminat studiile universitare, iar în acelaşi an am şi început să lucrez în domeniu“, ne-a povestit Iustin Urucu.

De la pasiune la vinuri oltenești la cel mai înalt nivel

Cu experiența acumulată în peste 20 ani petrecuți în lumea viţei de vie şi a vinului unde a creat vinuri celebre pentru companii importante din domeniu și după ani buni în care a muncit peste măsură, Iustin Urucu are acum o cramă modernă, unde etalează cu mare mândrie cele patru game de vinuri pe care le-a creat singur, un Strop din Soare așa cum stă scris și pe logo-ul Vinaltus.

Două dintre aceste game de vinuri sunt super premium. Este vorba despre DEMETER şi CORVUS, urmate de PICOTE şi GALLA.

DEMETER este prima super-ediţie limitată, care cuprinde patru vinuri Demeter – i.u.s.o.(Iustin Urucu Super Olteneşti), două cupaje roşii, unul rose și unul alb obţinute din asamblarea unui soi de struguri românesc cu unul intenaţional.

CORVUS – o gamă pentru vinuri cu personalitate

CORVUS i.u.s.r. (Iustin Urucu Super Româneşti) este cea de-a doua linie de vinuri super-premium ale Cramei Vinaltus. Această gamă este una nouă, modernă, care cuprinde vinuri cu personalitate, obţinute exclusiv din soiuri româneşti. Asamblajele au fost gândite astfel încât să poată exprima cât mai convingător potenţialul soiurilor autohtone, dar şi terroir-ul de unde se nasc.

Prin vinul creat cu migală la Vinaltus, Iustin Urucu a reuşit să demonstreze cât de important este să fructifici ceea ce poate oferi pământul din inima Olteniei, un teritoriu de excepție, numit pe bună dreptate ”Mica Românie viticolă” și asta în primul rând pentru diversitatea și versatilitatea sa.

