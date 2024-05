Handbal (m) / George Buricea: „Mă bucur că jucătorii şi-au lăsat sufletul pe teren“

România s-a impus la limită în fața Cehiei, scor 31-30, în meciul tur din barajul pentru Campionatul Mondial. Tricolorii au condus aproape întregul meci, chiar şi la diferenţe mai mari de scor, dar, în cele din urmă, victoria a fost la limită.

La finele duelului, selecţionerul George Buricea a oferit primele impresii. Acesta s-a arătat dezamăgit de faptul că oaspeţii au redus din diferenţă şi au reintrat în calculele calificării. Totodată, acesta a recunoscut că se bucură pentru că elevii săi şi-au dat sufletul pe teren.

„Sunt abătut, pentru că am condus la şapte goluri şi am câştigat doar la unul. Totuşi, sunt şi fericit, pentru că este o victorie importantă. Înainte să vin aici, tot ce se auzea este că România e o echipă slabă şi că Cehia formează o adevărată formaţie, că va veni „Dumnezeu“ la Baia Mare. Am mai obosit, am mai şi greşit în acest joc, dar este normal când nu ai jucătorii toţi la antrenamente de fiecare dată. Mă bucur pentru rezultatul obţinut, de faptul că jucătorii şi-au lăsat sufletul pe teren aşa cum au promis.

Am avut momente de handbal superb. Ei au revenit în meci după ce noi am luat goluri foarte uşoare, pe repunere rapidă. A obosit şi apărarea, au fost şi câteva ratări. De asemenea, au existat şi mici desincronizări între jucători, în anumite momente, iar acolo s-a făcut diferenţa. În Cehia va fi mai greu, dar eu zic că vom face un meci mult mai bun acolo“, a declarat George Buricea, la finele partidei.

Manşa secundă va avea loc la Brno, pe 12 mai.

Citeşte şi: Handbal (m) / România a trecut la limită de Cehia! Totul se decide în retur