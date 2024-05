„În IT, o soluție completă înseamnă să eviți probleme și să salvezi timp și bani”

De peste 20 de ani, Altanet a intrat pe piața IT&C din Oltenia oferind servicii extinse în domeniu. De-a lungul timpului, managerul companiei, Vali Barbu, s-a concentrat pe consolidarea unui pachet de servicii care să îi ofere clientului o gamă de soluții complete, de la A la Z.

În plus, Altanet vine cu un diferențiator strategic: pune la dispoziția persoanelor juridice care accesează serviciile oferite de firmă și consultanță.

De la cablul de curent electric până la soft și follow-up

„Oferim o soluție completă, de la sistemele de securitate până la instalarea de servere, calculatoare, site-uri web, e-mail, publicitate online, cursuri, training-uri pentru companii, mentenanță. În general, servicii de tipul training-urilor pentru persoane juridice pe partea de mentenanță și IT nu sunt foarte populare în zona noastră. Firmele de IT vin și implementează soluții, dar de cele mai multe ori nu oferă și niște ghiduri. Or, aceste ghiduri sunt extrem de utile pentru clienți. De exemplu, recent am oferit un curs de două ore unei companii pentru trecerea de la o versiune de Office la alta, prezentând modificările majore dintre versiunile aplicațiilor. Aducem serviciile, dar oferim și consultanță. Pentru că Altanet înseamnă o soluție completă. Și când spunem de la A la Z spunem de la curentul electric până la soft și follow-up”, explică managerul Altanet.

De ce să investești 3000 lei într-un echipament nou când poți face un upgrade cu 300?

Pe lângă serviciile IT&C oferite persoanelor juridice, Altanet oferă și servicii și echipamente IT pentru persoane fizice, prin magazinul situat în Craiova, pe bulevardul Oltenia, la nr. 62 (stația de autobuz Orizont). „Pe partea de service oferim o gamă largă de soluții și reparații pentru o varietate de echipamente electronice (smartphone, laptop, PC, tabletă, console gaming, TV), așa că, dacă ai o problema cu echipamentul tău, te așteptăm pentru a-l readuce la viață sau pentru a-l îmbunătăți”, transmite Vali Barbu.

Managerul Altanet crede că era consumeristă a „reeducat publicul” pentru a cumpăra prea mult și că oamenii ar trebui să înțeleagă că, de multe ori, pot salva bani prin achiziții inteligente.

„Eu, unul, sunt de părere că trebuie temperată această aviditate a consumului și că ar fi bine ca oamenii să înțeleagă că, în loc să cumpere un echipament nou, de 3000 de lei, pentru că i se strică sau se „învechește” un calculator, îl poate repara sau îi poate face un upgrade cu 300 de lei. Dacă poți repara sau poți upgrada ceva cu costuri rezonabile, de ce să arunci? De ce să plătești mult când poți să plătești mai puțin? Magazinul Altanet oferă atât echipamente noi, cât și service, iar pentru centrul de reparații am investit mult în echipamente, dispunem de tehnologie avansată, aparate cu ultrasunete”, precizează Vali Barbu.

O soluție de la zero înseamnă a preveni probleme, dar și a salva timp și bani

E foarte important să lucrezi cu oameni care oferă soluții de la zero și pot oferi mentenanță și consiliere, consideră managerul Altanet, iar experiența sa în domeniu i-a dovedit acest lucru în repetate rânduri.

„Avem clienți la care ajungem când deja au probleme, au rețeaua nesecurizată, se confruntă cu neplăceri. Noi ajungem să reparăm, să îndreptăm. Dacă am fi ajuns la un moment T0, situația aceea ar fi putut fi prevenită. Altanet vine cu politici de securitate cibernetică și back-up foarte clare. Venim cu soluții care preîntâmpină probleme și care salvează timp și bani. O soluție completă în IT nu se rezumă doar la prevenirea problemelor, ci și la economisirea de timp și bani”, afirmă Vali Barbu.

Cu o echipă de specialiști dedicată și tehnologie avansată, Altanet aduce în fața clienților politici de securitate cibernetică și backup, asigurându-se că infrastructura lor este protejată și pregătită pentru provocările digitale. Echipa este formată de specialiști care pot prelua orice task și activăm atât în Dolj, cât și în Gorj, Olt și Mehedinți”.

Pe lângă activitatea de antreprenor, Vali Barbu a demarat și un program dedicat copiilor, denumit Kids for IT. În cadrul acestuia, îi inițiază pe copii în domeniul IT pentru ca aceștia să devină, la rândul lor, mentori pentru alți copii.

„Practic, cursanții mei vor reformula cursurile pe înțelesul copiilor, iar din vară vor face workshop-uri pe o platformă digitală, Kids4IT.ro”.

