Liga Campionilor | Controverse mari pe tema arbitrajului de la Real – Bayern

Real Madrid s-a calificat în finala Ligii Campionilor, dar victoria cu Bayern Munchen a fost umbrită de o fază din prelungiri. Conduşi cu 2-1 după o revenire spectaculoasă a „galacticilor“, bavarezii au marcat în prelungirile duelului de pe „Santiago Bernabeu“, dar golul înscris de Matthijs de Ligt (’90+13) a fost anulat de centralul partidei pe motiv de offside. De menţionat că arbitrul polonez Szymon Marciniak fluierase un offside semnalizat de tușier.

Thomas Tuchel: „Un dezastru total“

Antrenorul lui Bayern Munchen, Thomas Tuchel, a atacat vehement maniera de arbitraj.

„Este un dezastru absolut această decizie. Trebuie să lăsăm acţiunea să se desfăşoare până la final. Aceasta este regula, mai ales că este atât de aproape de poartă. Prima greşeală a fost făcută de arbitrul de tuşă, iar a doua de arbitrul de centru“, a declarat Thomas Tuchel.

„Scena de la final mi se pare incredibilă. Nu pot să înţeleg de ce nu lasă acţiunea să se desfăşoare. Şi-a cerut scuze. Nu vreau să spun că Realul este întotdeauna norocos, dar asta a făcut diferenţa astăzi“, a comentat Matthijs de Ligt, autorul golului.

Carlo Ancelotti: „Un arbitru de nivel înalt”

De partea cealaltă, tehnicianul lui Real Madrid, Carlo Ancelotti, a tranșat însă disputa foarte succint, amintind de golul anulat al madrilenilor.

„Faza a fost destul de clară. Putea fi offside, iar jucătorii mei s-au oprit. Arbitrul a fost de nivel înalt. Și noi ne putem plânge de golul anulat al lui Nacho, când Kimmich s-a prăbușit“, a declarat Ancelotti, lăudând puterea de elevilor săi de a întoarce soarta partidei: „S-a întâmplat din nou, este ceva magic. Am jucat bine, am avut un control bun asupra jocului și apoi am avut puterea să revenim. Trebuie să mulțumim fanilor, clubului și jucătorilor pentru că au avut un sezon la care nimeni nu se aștepta. Nici măcar eu“.

După 2-2 în manșa tur, Real Madrid a reușit să revină spectaculos în duelul de miercuri seara (a fost condusă cu 1-0 până în minutul 88) și să se califice grație unei duble a lui Joselu (a punctat în 88 și 91).

Cu scorul general de 4-3, Realul a obținut biletele pentru marea finală de pe Wembley (din data de 1 iunie) contra celor de la Borussia Dortmund.

