Baschet / Puşcaşu şi Yiannaras, încântaţi după ultima victorie a sezonului

SCMU Craiova a făcut instrucție, miercuri seară, cu CSM Galați, în meciul al doilea al seriei pentru locurile 11-12. Oltenii au câștigat cu scorul de 115-74 și astfel a încheiat pe primul loc în play-out-ul LNBM. În primul joc împotriva trupei lui Flroin Nini, alb-albaştrii se impuseseră la fel de convingător, scor 108-61.

La finalul meciului din Bănie, antrenorul Craiovei, Panayiotis Yiannaras, a vorbit la superlativ despre echipa sa. Acesta şi-a lăudat elevii pentru munca depusă şi devotamentul arătat cu fiecare meci disputat. De asemenea, tehnicianul cipriot a anunţat şi care este situaţia sa privind sezonul viitor.

„Vă mulţumim pentru felicitări. Toate laudele posibile le merită echipa, băieţii. Ei şi-au făcut treaba excelent de când am venit eu aici. Au lucrat profesionist. Avem 12 victorii la rând şi 15 din ultimele 16 partide. Am încheiat pe primul loc în play-out, acesta fiind şi noul nostru obiectiv din momentul în care am preluat echipa. Sunt mândru de jucători, de aceşti băieţi care au muncit şi şi-au făcut treaba cu brio zi de zi. Cu siguranţă mi-ar plăcea să rămân la Craiova, dar rămâne de văzut, pentru că sunt unele lucruri de pus la punct. Voi vorbi cu conducerea şi împreună vom decide cee este mai bine. Schimbările ajută mult din punct de vedere psihologic, iar acest lucru cred că s-a întâmplat şi aici. Odată cu venirea mea la Craiova au ajuns şi Sessoms şi Agbelese, doi jucători importanţi, care n-au ajutat extrem de mult. Am schimbat tacticile, iar băieţii au răspuns foarte bine“, a declarat Panayiotis Yiannaras.

Şerban Puşcaşu, în faţa celei mai bune evoluţii personale

Şerban Puşcaşu a reuşit un high career (n.r. – cea mai bună evoluţie din carieră) în meciul doi cu Galaţi. Tânărul Craiovei a adunat 15 puncte, 3 recuperări şi 3 pase decisive şi s-a bucurat de minutele prinse pe parchet.

„A fost un meci foarte bun, am ştiut de la început că putem rezolva partida dacă ne facem jocul nostru. Mă bucur că ne-am continuat seria de victorii şi că am încheiat campionatul aşa cum trebuia. Am făcut un meci bun, nu am reţinut câte puncte am marcat. Mă bucur că domnul antrenor m-a folosit mult mai mult astăzi. Voi munci cât mai mult posibil vara aceasta şi voi încerca să capăt cât mai mult experienţă, dar şi încrederea antrenorului. Îmi doresc mai multe minute pe teren meci de meci, asta este evident, dar totul depinde doar de mine“, a spus şi tânărul Şerban Puşcasu.

Citeşte şi: Baschet / Final de sezon cu puncte multe și spectacol! SCMU Craiova, prima în play-out-ul LNBM