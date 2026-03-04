Coaliţia va trimite bugetul la Parlament săptămâna viitoare

Coaliția de guvernare a decis ca proiectul de buget pentru anul următor să fie transmis Parlamentului săptămâna viitoare, după finalizarea discuţiilor tehnice, după ce va trece de şedinţa de Guvern şi de Consiliul Economic şi Social, potrivit unor surse PNL, citate de News.ro.

Potrivit discuţiilor, pachetul social ar urma să beneficieze de o alocare bugetară similară cu cea din anul precedent, urmând ca resursele suplimentare necesare pentru extinderea unor programe sociale să fie identificate, în principal, din fonduri europene. În plus, Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny” va primi sume suplimentare faţă de cele propuse iniţial.

În cadrul consultărilor din Coaliţie, prim-ministrul şi ministrul Finanţelor au prezentat o serie de propuneri privind temele care au rămas în discuţie în etapa finală de elaborare a bugetului.

Alte propuneri

O altă propunere discutată priveşte echilibrarea bugetelor locale pe baza formulei deja analizate în Coaliţie, astfel încât autorităţile locale să beneficieze de predictibilitate financiară şi de resursele necesare funcţionării serviciilor publice.

Unităţile administrativ teritoriale (UAT-uri) vor primi bani in plus fata de anul trecut pentru echilibrarea bugetelor locale.

Potrivit propunerilor prezentate, Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”, program important pentru dezvoltarea infrastructurii locale, va primi sume suplimentare fata de cele propuse initial.

Liderii liberali prezenţi la şedintă au spus clar că proiectul de buget trebuie să fie unul onest, cu surse clare de finanţare, care să menţină echilibrul între responsabilitatea fiscală, susţinerea investiţiilor şi protejarea categoriilor sociale vulnerabile, mai arată sursele.

