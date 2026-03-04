Ucigașii omului de afaceri Adrian Kreiner susțin că iubita l-ar fi omorât, de fapt, după jaf

Cei trei bărbați condamnați în primă instanță pentru uciderea omului de afaceri sibian Adrian Kreiner sunt audiați astăzi la Curtea de Apel Alba Iulia. La proces este prezentă și iubita milionarului, ca parte vătămată.

Femeia a fost dusă la instanță sub escortă, pentru ca este arestată preventiv într-un alt dosar, pentru complicitate la omor.

Avocatul a doi dintre inculpați, Laurențiu Ghiță și Cristian Minae, încearcă să răstoarne situația în favoarea clienților săi. El încearcă să sădească îndoiala în legătură cu ce s-a întâmplat în casă după plecarea tâlharilor. Aceștia l-ar fi lăsat pe Adrian Kreiner legat, dar în viață. Iubita omului de afaceri, Adriana Viliginschi, a fost trezită din somn de atac și a sunat la 112, apoi a coborât în living, înarmată cu un cuțit pe care-l ținea în noptieră. La sosirea poliției, femeia încă avea cuțitul în mână, dar nu-l folosise pentru a tăia șnurul cu care era legată victima.

În fața judecătorilor Tribunalului Alba, a declarat că l-a văzut pe iubitul ei murind și l-a privit în ochi, însă polițiștii l-au găsit cu capul acoperit de un covoraș de baie. Femeia a spus că nu i-a acordat prim ajutor lui Kreiner pentru că nu știe să o facă. Apărătorul atacatorilor susține ca aceste mărturii ar trebui să dea de gândit, mai ales acum, după ce există bănuiala că Viliginschi ar fi dat sfaturi într-un alt caz de omor, prin asfixiere.

Pe de altă parte, este pentru prima dată când va fi audiat Cosmin Zuleam, cel care avea informații din casa lui Kreiner și care a plănuit lovitura. El a fost prins și adus în țară abia în luna ianuarie.

