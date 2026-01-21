Salariile și numărul de posturi din ASF, reduse prin aplicarea Legii 145/2025

Salariul net lunar al președintelui Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), Alexandru Petrescu, a scăzut de la peste 12.500 de euro în luna decembrie 2025 la aproximativ 8.800 de euro începând cu 1 ianuarie 2026. Reducerea face parte dintr-un set mai amplu de măsuri aplicate la nivelul instituției, care vizează atât diminuarea salariilor, cât și restructurarea organigramei.

ASF a comunicat aceste informații la solicitarea HotNews, în contextul aplicării Legii nr. 145/2025, una dintre reformele pentru care Guvernul condus de Ilie Bolojan și-a angajat răspunderea în Parlament. Actul normativ prevede reducerea cu 30% a salariilor în trei autorități de reglementare autofinanțate: ASF, ANRE și ANCOM, precum și diminuarea numărului de posturi.

Autoritatea de Supraveghere Financiară are atribuții în supravegherea piețelor de capital, asigurări și pensii private și se finanțează din taxe aplicate entităților reglementate, costuri care se reflectă indirect în facturile plătite de consumatori pentru asigurări, energie sau servicii de telecomunicații.

Posturi desființate și angajați afectați

Potrivit ASF, începând cu data de 1 ianuarie 2026, din totalul de 544 de posturi prevăzute în organigramă au fost desființate 75, dintre care 33 erau ocupate. În total, 38 de angajați au fost afectați de procesul de restructurare.

Dintre aceștia, pentru 17 persoane au fost emise preavize de concediere, iar pentru alți 21 de angajați raporturile de muncă au încetat prin acordul părților, în condițiile legii. ASF precizează că nu au fost acordate salarii compensatorii și că toți salariații care au primit preaviz ocupau posturi de suport.

Instituția atrage atenția că eliminarea unui număr semnificativ de posturi ar putea afecta, pe termen mediu și lung, capacitatea ASF de a atrage specialiști în domenii emergente precum reziliența operațională digitală, inteligența artificială, sustenabilitatea și activele digitale, în contextul extinderii cadrului de reglementare european.

Reducerea salariilor conducerii

ASF a transmis și nivelurile actualizate ale indemnizațiilor membrilor Consiliului. Astfel, salariul net lunar al președintelui Alexandru Petrescu a scăzut de la 62.844 de lei la 43.991 de lei. Indemnizația prim-vicepreședintelui Gabriel Ioan Avrămescu a fost redusă de la 58.142 de lei la 40.699 de lei, iar salariile celor doi vicepreședinți au scăzut de la 53.439 de lei la 37.407 lei.

În cazul membrilor neexecutivi ai Consiliului, salariile nete lunare au fost reduse de la 29.641 de lei la 20.749 de lei. Totodată, ASF precizează că, de la 1 ianuarie 2026, toate funcțiile de director general au fost desființate.

Salariile angajaților ASF

Înainte de aplicarea Legii nr. 145/2025, salariul minim net în ASF era de 5.380 de lei, salariul mediu net de 13.560 de lei, iar salariul maxim net de 40.640 de lei. După reducerea cu 30% a tuturor salariilor și a grilelor salariale, nivelurile au ajuns la un salariu minim net de 4.097 lei, un salariu mediu net de aproximativ 9.500 de lei și un salariu maxim net de 27.000 de lei.

ASF subliniază că, în perioada 2023–2025, numărul total de angajați a fost oricum în scădere, de la 535 la 503, și că, în mandatul actualei conduceri, nu au fost realizate angajări și nu au fost acordate sporuri sau prime.

Contestarea reducerilor

Conducerea ASF a mai precizat că nu există, până în prezent, litigii privind procesul de restructurare a posturilor. În schimb, Sindicatul ASF și o parte dintre angajați au contestat în instanță reducerea cu 30% a salariilor de bază. Acțiunea a fost depusă la Curtea de Apel București, termenul de judecată fiind stabilit pentru data de 3 februarie 2026.

Citește și: România urcă în topul celor mai influente țări din lume. Domeniile care ne apropie de primele 40 de națiuni