România urcă în topul celor mai influente țări din lume. Domeniile care ne apropie de primele 40 de națiuni

România a înregistrat una dintre cele mai consistente creșteri de imagine internațională din ultimii ani, potrivit ediției 2026 a Global Soft Power Index, clasament realizat de Brand Finance. Indicatorul măsoară influența globală a statelor nu prin forță economică sau militară, ci prin atractivitate, credibilitate și capacitatea de a influența prin persuasiune.

Scorul general al României a ajuns la 40,3 puncte din 100, în creștere față de 39,5 în 2025, o evoluție aparent modestă, dar semnificativă într-un clasament extrem de competitiv, care analizează 193 de state membre ONU.

Ce înseamnă, de fapt, „soft power”

Puterea „soft” este definită ca abilitatea unei țări de a influența preferințele și comportamentele altor actori internaționali – state, companii, organizații – prin atracție, valori, reputație și încredere, nu prin coerciție.

Clasamentul Brand Finance este realizat pe baza a 55 de indicatori, grupați în piloni precum:

Media și comunicare,

Tehnologie și inovație,

Educație și știință,

Guvernanță,

Relații internaționale,

Atribute umane (încredere, generozitate, deschidere).

Datele provin dintr-un sondaj global cu peste 150.000 de respondenți din peste 100 de țări.

Media și comunicarea – motorul principal al creșterii

Cea mai spectaculoasă evoluție a României s-a înregistrat în pilonul Media și Comunicare, care a urcat 17 poziții, de pe locul 72 pe locul 55 la nivel global.

În interiorul acestui pilon:

credibilitatea mass-media a crescut cu 11 locuri, până pe locul 37 ,

a crescut cu 11 locuri, până pe , influența mass-media a urcat cu 13 poziții, ajungând pe locul 48.

Această evoluție sugerează o percepție internațională mai bună privind capacitatea României de a transmite informații relevante, credibile și de a fi prezentă în conversațiile globale.

Generozitate și încredere: România, mai bine percepută ca națiune

Un alt element-cheie al creșterii este îmbunătățirea percepției asupra atributelor umane ale României:

Generozitatea a urcat cu 26 de poziții , până pe locul 82 ,

a urcat cu , până pe locul , Credibilitatea / încrederea a crescut cu 21 de locuri, ajungând pe locul 48.

Acești indicatori reflectă modul în care o țară este percepută la nivel emoțional și moral — un aspect esențial în relațiile internaționale, investiții și cooperare.

Tehnologie, educație și știință: aproape de top 40 mondial

România a făcut pași importanți și în domeniile considerate strategice pentru viitor:

Tehnologie și inovație : +11 poziții → locul 44 ,

: +11 poziții → , Progres științific : +5 poziții → locul 41 ,

: +5 poziții → , Educație și Știință (pilon agregat): +6 poziții → lo.ul 42,

Aceste rezultate confirmă consolidarea reputației României ca hub regional de IT, cercetare și competențe tehnice, cu potențial de creștere în următorii ani.

Context global: SUA rămâne lider, dar pierde teren

La nivel mondial, clasamentul este condus în continuare de Statele Unite ale Americii, însă brandul de țară american a înregistrat cel mai abrupt declin dintre toate statele analizate, pe fondul așa-numitului „efect Trump”.

Top 5 global:

SUA – 74,9 China – 73,5 Japonia – 70,6 Marea Britanie – 69,2 Germania – 67,7

Diferențele dintre primele poziții se reduc, semn că influența globală este tot mai contestată și redistribuită.

Ce urmează pentru România

Creșterea României în clasamentul soft power indică o schimbare lentă, dar reală de percepție. Consolidarea poziției va depinde de:

investiții constante în educație și cercetare

stabilitate instituțională

credibilitate publică și comunicare externă

valorificarea capitalului uman și tehnologic

România nu este încă o putere „soft” majoră, dar direcția este clar ascendentă, iar apropierea de top 40 mondial în domenii-cheie reprezintă un semnal pozitiv pentru imaginea țării pe termen mediu și lung.

