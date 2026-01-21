România urcă în topul celor mai influente țări din lume. Domeniile care ne apropie de primele 40 de națiuni

România a înregistrat una dintre cele mai consistente creșteri de imagine internațională din ultimii ani, potrivit ediției 2026 a Global Soft Power Index, clasament realizat de Brand Finance. Indicatorul măsoară influența globală a statelor nu prin forță economică sau militară, ci prin atractivitate, credibilitate și capacitatea de a influența prin persuasiune.
Scorul general al României a ajuns la 40,3 puncte din 100, în creștere față de 39,5 în 2025, o evoluție aparent modestă, dar semnificativă într-un clasament extrem de competitiv, care analizează 193 de state membre ONU.
Ce înseamnă, de fapt, „soft power”
Puterea „soft” este definită ca abilitatea unei țări de a influența preferințele și comportamentele altor actori internaționali – state, companii, organizații – prin atracție, valori, reputație și încredere, nu prin coerciție.
Clasamentul Brand Finance este realizat pe baza a 55 de indicatori, grupați în piloni precum:
- Media și comunicare,
- Tehnologie și inovație,
- Educație și știință,
- Guvernanță,
- Relații internaționale,
- Atribute umane (încredere, generozitate, deschidere).
Datele provin dintr-un sondaj global cu peste 150.000 de respondenți din peste 100 de țări.
Media și comunicarea – motorul principal al creșterii
Cea mai spectaculoasă evoluție a României s-a înregistrat în pilonul Media și Comunicare, care a urcat 17 poziții, de pe locul 72 pe locul 55 la nivel global.
În interiorul acestui pilon:
- credibilitatea mass-media a crescut cu 11 locuri, până pe locul 37,
- influența mass-media a urcat cu 13 poziții, ajungând pe locul 48.
Această evoluție sugerează o percepție internațională mai bună privind capacitatea României de a transmite informații relevante, credibile și de a fi prezentă în conversațiile globale.
Generozitate și încredere: România, mai bine percepută ca națiune
Un alt element-cheie al creșterii este îmbunătățirea percepției asupra atributelor umane ale României:
- Generozitatea a urcat cu 26 de poziții, până pe locul 82,
- Credibilitatea / încrederea a crescut cu 21 de locuri, ajungând pe locul 48.
Acești indicatori reflectă modul în care o țară este percepută la nivel emoțional și moral — un aspect esențial în relațiile internaționale, investiții și cooperare.
Tehnologie, educație și știință: aproape de top 40 mondial
România a făcut pași importanți și în domeniile considerate strategice pentru viitor:
- Tehnologie și inovație: +11 poziții → locul 44,
- Progres științific: +5 poziții → locul 41,
- Educație și Știință (pilon agregat): +6 poziții → lo.ul 42,
Aceste rezultate confirmă consolidarea reputației României ca hub regional de IT, cercetare și competențe tehnice, cu potențial de creștere în următorii ani.
Context global: SUA rămâne lider, dar pierde teren
La nivel mondial, clasamentul este condus în continuare de Statele Unite ale Americii, însă brandul de țară american a înregistrat cel mai abrupt declin dintre toate statele analizate, pe fondul așa-numitului „efect Trump”.
Top 5 global:
- SUA – 74,9
- China – 73,5
- Japonia – 70,6
- Marea Britanie – 69,2
- Germania – 67,7
Diferențele dintre primele poziții se reduc, semn că influența globală este tot mai contestată și redistribuită.
Ce urmează pentru România
Creșterea României în clasamentul soft power indică o schimbare lentă, dar reală de percepție. Consolidarea poziției va depinde de:
- investiții constante în educație și cercetare
- stabilitate instituțională
- credibilitate publică și comunicare externă
- valorificarea capitalului uman și tehnologic
România nu este încă o putere „soft” majoră, dar direcția este clar ascendentă, iar apropierea de top 40 mondial în domenii-cheie reprezintă un semnal pozitiv pentru imaginea țării pe termen mediu și lung.
