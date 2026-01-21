0.1 C
Craiova
miercuri, 21 ianuarie, 2026
România urcă în topul celor mai influente țări din lume. Domeniile care ne apropie de primele 40 de națiuni

De Mariana BUTNARIU
România modernă, conectată, relevantă internațional
România a înregistrat una dintre cele mai consistente creșteri de imagine internațională din ultimii ani, potrivit ediției 2026 a Global Soft Power Index, clasament realizat de Brand Finance. Indicatorul măsoară influența globală a statelor nu prin forță economică sau militară, ci prin atractivitate, credibilitate și capacitatea de a influența prin persuasiune.

Scorul general al României a ajuns la 40,3 puncte din 100, în creștere față de 39,5 în 2025, o evoluție aparent modestă, dar semnificativă într-un clasament extrem de competitiv, care analizează 193 de state membre ONU.

Ce înseamnă, de fapt, „soft power”

Puterea „soft” este definită ca abilitatea unei țări de a influența preferințele și comportamentele altor actori internaționali – state, companii, organizații – prin atracție, valori, reputație și încredere, nu prin coerciție.

Clasamentul Brand Finance este realizat pe baza a 55 de indicatori, grupați în piloni precum:

  • Media și comunicare,
  • Tehnologie și inovație,
  • Educație și știință,
  • Guvernanță,
  • Relații internaționale,
  • Atribute umane (încredere, generozitate, deschidere).

Datele provin dintr-un sondaj global cu peste 150.000 de respondenți din peste 100 de țări.

Media și comunicarea – motorul principal al creșterii

Cea mai spectaculoasă evoluție a României s-a înregistrat în pilonul Media și Comunicare, care a urcat 17 poziții, de pe locul 72 pe locul 55 la nivel global.

În interiorul acestui pilon:

  • credibilitatea mass-media a crescut cu 11 locuri, până pe locul 37,
  • influența mass-media a urcat cu 13 poziții, ajungând pe locul 48.

Această evoluție sugerează o percepție internațională mai bună privind capacitatea României de a transmite informații relevante, credibile și de a fi prezentă în conversațiile globale.

Generozitate și încredere: România, mai bine percepută ca națiune

Un alt element-cheie al creșterii este îmbunătățirea percepției asupra atributelor umane ale României:

  • Generozitatea a urcat cu 26 de poziții, până pe locul 82,
  • Credibilitatea / încrederea a crescut cu 21 de locuri, ajungând pe locul 48.

Acești indicatori reflectă modul în care o țară este percepută la nivel emoțional și moral — un aspect esențial în relațiile internaționale, investiții și cooperare.

Tehnologie, educație și știință: aproape de top 40 mondial

România a făcut pași importanți și în domeniile considerate strategice pentru viitor:

  • Tehnologie și inovație: +11 poziții → locul 44,
  • Progres științific: +5 poziții → locul 41,
  • Educație și Știință (pilon agregat): +6 poziții → lo.ul 42,

Aceste rezultate confirmă consolidarea reputației României ca hub regional de IT, cercetare și competențe tehnice, cu potențial de creștere în următorii ani.

Context global: SUA rămâne lider, dar pierde teren

La nivel mondial, clasamentul este condus în continuare de Statele Unite ale Americii, însă brandul de țară american a înregistrat cel mai abrupt declin dintre toate statele analizate, pe fondul așa-numitului „efect Trump”.

Top 5 global:

  1. SUA – 74,9
  2. China – 73,5
  3. Japonia – 70,6
  4. Marea Britanie – 69,2
  5. Germania – 67,7

Diferențele dintre primele poziții se reduc, semn că influența globală este tot mai contestată și redistribuită.

Ce urmează pentru România

Creșterea României în clasamentul soft power indică o schimbare lentă, dar reală de percepție. Consolidarea poziției va depinde de:

  • investiții constante în educație și cercetare
  • stabilitate instituțională
  • credibilitate publică și comunicare externă
  • valorificarea capitalului uman și tehnologic

România nu este încă o putere „soft” majoră, dar direcția este clar ascendentă, iar apropierea de top 40 mondial în domenii-cheie reprezintă un semnal pozitiv pentru imaginea țării pe termen mediu și lung.

