Europa, „pregătită să acționeze de urgență” în cazul Groenlandei. UE răspunde amenințărilor lui Trump

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că Uniunea Europeană este „pe deplin pregătită să acționeze dacă este necesar”, după ce președintele american Donald Trump a amenințat cu tarife vamale în contextul disputei privind Groenlanda.

Declarația vine chiar în timp ce Trump se deplasează spre Forumul Economic Mondial de la Davos, unde urmează să se întâlnească cu lideri mondiali.

„Bazooka comercială” – opțiunile UE

Marți, președintele francez Emmanuel Macron a avertizat că UE ar putea lua în calcul măsuri de represalii dure, inclusiv folosirea așa-numitei „bazooka comerciale”.

Este vorba despre Instrumentul Anticoercitiv (ACI), un mecanism aprobat de Bruxelles în 2023 pentru a descuraja presiunile economice exercitate de puteri externe asupra UE sau statelor membre.

Ce amenință Trump

Donald Trump a amenințat că va introduce un tarif de 10% pentru „orice bunuri” importate din opt țări europene, începând cu 1 februarie, dacă acestea se opun planului său de preluare a Groenlandei.

Întrebat cât de departe este dispus să meargă pentru a obține Groenlanda, Trump a răspuns enigmatic: 👉 „Veți afla.”

Groenlanda spune „nu”

Ministrul Industriei din Groenlanda, Naaja Nathanielsen, a declarat pentru BBC că populația locală este „nedumerită” de cerințele lui Trump:

„Nu vrem să fim americani.”

Ce este Instrumentul Anticoercitiv (ACI)

ACI a fost creat inițial pentru a contracara presiunile economice ale Chinei, după ce aceasta a sancționat Lituania din cauza relațiilor cu Taiwanul.

Potrivit UE, ACI permite:

restricții la importuri și exporturi,

limitarea accesului pe piața UE,

restricții asupra investițiilor străine,

măsuri legate de proprietatea intelectuală,

excluderea de la achiziții publice.

👉 Deși există din 2023, ACI nu a fost niciodată utilizat până acum.

Davos, scena confruntării

Trump ar putea ajunge la Davos cu „noile sale reguli pentru lume”, dar există tot mai multe semne că Europa și alte părți ale lumii sunt gata să se opună, notează editorul economic BBC Faisal Islam.

Sosirea lui Trump la summit a fost întârziată după ce Air Force One a fost nevoit să se întoarcă din drum din cauza unei „probleme electrice minore”.

