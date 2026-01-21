Bărbat reținut în Olt pentru amenințări cu moartea și acte de exhibiționism pe rețelele sociale

Polițiștii din Perieți, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina, au reținut un bărbat de 43 de ani, cercetat pentru amenințări cu moartea și acte de exhibiționism pe rețelele sociale.

Cazul a fost sesizat inițial la data de 30 noiembrie 2025, când un bărbat și soția sa, din comuna Bălteni, au depus plângere scrisă împotriva fratelui bărbatului.

Potrivit declarațiilor:

acesta le-ar fi adresat amenințări cu moartea,

ar fi amenințat cu incendierea locuinței,

faptele au provocat o stare de temere reală victimelor.

Ordin de protecție provizoriu

În urma evaluării riscului, polițiștii au constatat existența unui risc iminent și au emis un ordin de protecție provizoriu, valabil 5 zile, împotriva bărbatului.

Totodată, a fost deschis un dosar penal pentru infracțiunea de amenințare.

Exhibiționism în transmisiuni live

Ulterior, la data de 7 ianuarie, polițiștii s-au sesizat din oficiu după ce au apărut informații potrivit cărora același bărbat ar fi săvârșit, în luna decembrie 2025, acte de exhibiționism în cadrul unor transmisiuni live pe două platforme de socializare.

În acest caz, a fost întocmit un dosar penal pentru ultraj contra bunelor moravuri.

Urmează prezentarea la Parchet

În urma administrării probelor, față de bărbat a fost dispusă, ieri, reținerea pentru 24 de ore, acesta fiind introdus înarestul IPJ Olt.

Astăzi, bărbatul urmează să fie prezentat unității de parchet competente, pentru stabilirea unei măsuri preventive.

