Razii rutiere în Dolj: 126 de amenzi în 24 de ore. Șoferi scoși din trafic pentru viteză și alcool

Polițiștii rutieri din cadrul IPJ Dolj au continuat, în ultimele 24 de ore, acțiunile pentru creșterea siguranței în trafic și prevenirea accidentelor rutiere.

Controalele au vizat în special:

depășirea vitezei legale,

conducerea sub influența alcoolului,

consumul de substanțe interzise.

Amenzi de aproximativ 50.000 de lei

În urma activităților desfășurate:

au fost aplicate 126 de sancțiuni contravenționale,

valoarea totală a amenzilor este de aproximativ 50.000 de lei,

26 de șoferi au fost scoși din trafic, fiind considerați un pericol pentru ceilalți participanți.

Dreptul acestora de a conduce a fost suspendat conform prevederilor legale.

Autovehicule nesigure, oprite din circulație

Polițiștii au oprit din a circula 6 autovehicule care nu prezentau siguranță în trafic.

Certificatele de înmatriculare au fost reținute, până la remedierea defecțiunilor constatate.

Exemplu – accident, alcoolemie și dosar penal

Un caz relevant s-a înregistrat aseară, la ora 20:50, când o femeie de 51 de ani, din Craiova, s-a prezentat la sediul Biroului Rutier după ce a fost implicată într-un accident cu pagube materiale.

Potrivit polițiștilor:

femeia nu ar fi adaptat viteza pe strada Buciumului,

a intrat în coliziune cu două autoturisme parcate,

testarea cu aparatul alcooltest a indicat 0,92 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Refuzul probelor biologice

Deși i s-a adus la cunoștință că urmează să fie dusă la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice, femeia a refuzat.

În acest caz, polițiștii au întocmit dosar penal pentru infracțiunea de refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice.