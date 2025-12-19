Cumulul pensiei cu salariul va continua și în 2026, cu prioritate în sănătate și educaţie

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunțat joi că, printr-o ordonanţă de urgenţă, va continua şi în 2026 cumulul pensiei cu salariul, cu prioritate în sănătate, educaţie şi alte sisteme critice.

Ministrul Sănătăţii anunţă că în şedinţa de Guvern a fost modificată legea sănătăţii.

„Ce am spus se întâmplă: prin decizii asumate şi modificări legislative clare, reaşezăm sistemul de sănătate, eliminăm blocajele administrative şi asigurăm continuitatea actului medical pentru pacienţi şi personalul medical. Astăzi, în şedinţa de Guvern, am modificat Legea sănătăţii exact în această direcţie. Am creat cadrul pentru ajustări legislative necesare, inclusiv cele legate de recunoaşterea profesională şi eliberarea documentelor de atestare profesională, astfel încât resursa umană din sănătate să fie protejată, iar timpii de eliberare a documentelor să fie cât mai scurţi”, arată Alexandru Rogobete.

Continuă şi în 2026 cumulul pensiei cu salariul

Alexandru Rogobete a mai anunţat că, tot prin ordonanţă de urgenţă a Ministerului Sănătăţii, continuă şi în anul 2026 cumulul pensiei cu salariul, cu prioritate în sănătate, educaţie şi alte sisteme critice.

„Este o măsură necesară pentru a păstra în sistem profesioniştii cu experienţă, în special în specialităţile deficitare, acolo unde fiecare medic contează”, explică ministrul.

„Deschidem şi mai mult sistemul pentru medicii români din diaspora. Tot mai mulţi specialişti îşi doresc să se întoarcă acasă, atraşi de investiţiile din spitale şi de programele medicale moderne. Eliminăm întârzierile administrative care i-au ţinut luni întregi pe margine şi accelerăm recunoaşterea profesională, prin proceduri corecte, transparente şi previzibile – cu timpi scurţi de soluţionare a dosarelor”, arată Rogobete.

„Toate aceste măsuri au un scop simplu: un sistem de sănătate care funcţionează. Deschis, coerent şi stabil. Un sistem construit pentru pacienţi. Un sistem care creşte. Încrederea ne face bine”, afirmă Alexandru Rogobete.

