Clasa de risc seismic va fi trecută în cartea funciară a imobilelor

Clasa de risc seismic va fi trecută în cartea funciară a imobilelor

De Daniela Moise

Clasa de risc seismic va fi trecută obligatoriu în cartea funciară. Autoritățile susțin că măsura va aduce mai multă transparență pe piața imobiliară. 

Clasa de risc seismic a clădirilor va fi menționată în cartea funciară, potrivit unei ordonanțe de urgență adoptate de Guvern pe 18 decembrie, la inițiativa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Măsura are scopul de a informa corect cumpărătorii înainte de achiziționarea unei locuințe.

Conform noilor reglementări, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară va fi obligată să includă această informație în cartea funciară, astfel încât clasa de risc seismic să fie vizibilă în extrasul de carte funciară.

