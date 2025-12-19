Programul Rabla: Fondurile pentru mașini cu motor termic s-au epuizat

Fondurile alocate prin Administrația Fondului pentru Mediu pentru Programul Rabla persoane fizice pentru mașini cu motor termic au fost epuizate joi seară.

Fondurile alocate pentru achiziționarea autoturismelor cu motor termic prin Programul Rabla pentru persoane fizice au fost epuizate joi la ora 19.03, potrivit site-ului Administrației Fondului pentru Mediu.

Au fost depuse 14.158 de dosare pentru 125.008.000 de lei.

Programul Rabla 2025 a fost redeschis marți, 16 decembrie, la ora 10.00, iar interesul românilor pentru achiziția de autoturisme prin acest program s-a dovedit a fi ridicat încă din primele 24 de ore.

Potrivit datelor publicate în timp real pe site-ul AFM, peste 6.000 de dosare au fost depuse pentru mașini electrice. Termenul-limită pentru înscrieri este finalul anului.

