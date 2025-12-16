Ce taxe noi intră în vigoare la 1 ianuarie 2026

Cel de-al doilea pachet de măsuri fiscale adoptat de Guvernul Bolojan a fost publicat în Monitorul Oficial, astfel că de la 1 ianuarie 2026 vor crește mai multe taxe atât pentru populație, cât și pentru firme. De exemplu, românii vor plăti impozite de până la 3 ori mai mari pentru locuințe sau terenuri. Impozitul pentru mașini va crește și el și va fi plătit inclusiv pentru mașinile full-electrice, care erau exceptate până acum, informează Hotnews.

Principalele zece modificări aplicabile cu data de 1 ianuarie 2026 sunt:

1. Contribuabilii plătitori de impozit pe profit ce înregistrează o cifră de afaceri mai mare de 50.000.000 euro, ce înregistrează cheltuieli cu servicii de consultanță, management, drepturi de proprietate intelectuală generate de entități afiliate înmatriculate în state străine au dreptul să deducă aceste cheltuieli la calculul impozitului pe profit doar în procentul de 1% din totalul cheltuielilor înregistrate în respectivul exercițiu financiar. Există câteva excepții și o procedură matematică de calcul;

2. Impozitul minim pe cifra de afaceri – IMCA reglementat în acest moment de art. 18^1 din Codul fiscal nu se abrogă (se datorează de contribuabilii cu o cifră de afaceri mai mare de 50.000.000 euro). Pentru contribuabilii ce plătesc ICAS, conform art. 46^2 din Codul fiscal, ce au diminuat baza de calcul a impozitului cu unele active sub formă de investiții, se impune ca aceștia să păstreze în patrimoniu imobilizările minim jumătate din durata normată de exploatare, dar nu mai mult de 5 ani;

3. Se reglementează distinct ca fiind venituri supuse procedurii corespunzătoare veniturilor din activități independente veniturile obținute de persoane fizice, cele ce obțin venituri din închirierea pe termen scurt a mai mult de 7 camere situate în locuința proprietate personală sau obțin venituri din servicii de cazare. Din perspectiva închirierii camerelor în scop turistic, în anii anteriori a mai existat o legislație precedentă, însă elementul de noutate reprezintă fiscalizarea serviciilor de cazare. Pentru aceste servicii de cazare venitul impozabil este venitul brut din care se scade o cotă forfetară de 30%;

4. Venitul din cedarea folosinței bunurilor urmează aceeași procedură de impozitare cu observația că se extinde procedura pentru închirierea pe termen scurt – maxim 30 de zile a veniturilor obținute pentru 1 – 7 camere situate în locuința proprietate personală a unei persoane fizice. Se păstrează deducerea unei cote forfetare de 20% din venitul brut pentru închirierea pe termen lung și se reglementează o nouă cotă de cheltuială forfetară de 30% pentru închirierea pe termen scurt – 1-7 camere;

5. Veniturile din câștigul din vânzarea de titluri financiare se impozitează cu procentul de 3% dacă acestea sunt deținute mai mult de 365 de zile sau de 7% dacă sunt deținute mai puțin de 365 de zile. Această procedură de impozitare se aplică doar pentru titlurile financiare ce se tranzacționează prin intermediul intermediarilor autorizați – burse, societăți din investiții, etc.;

6. Câștigurile obținute de pe urma tranzacționării criptomonedelor se impozitează cu procentul de 16%. Câștigurile în sumă mai mică de 200 lei nu sunt impozabile, cu condiția ca suma maximă anuală să nu depășească suma de 600 de lei într-un an;

7. Plafonul superior al contribuției la asigurările sociale de sănătate pentru persoanele ce realizează venituri din activități independente sau venituri din activități sportive urcă la nivelul de 72 de salarii minime brute garantate în plată;

8. Impozitul pe clădiri datorate bugetului local se majorează semnificativ din perspectiva bazei de calcul și există multiple modificări;

