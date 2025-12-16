Ministrul Justiției le cere magistraților „să spună lucrurilor pe nume” și să aducă dovezi

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a spus în această dimineață, într-un interviu la RFI, că îi roagă pe magistrați să aibă curajul „să spună lucrurilor pe nume” și să aducă dovezi, în contextul scandalului din justiție provocat de documentarul Recorder.

Radu Marinescu susține că nu a primit nicio sesizare legată de problemele din justiție semnalate în documentarul Recorder „Justiție Capturată”.

„Problemele ridicate în materialul Recorder, despre abuzuri concrete asupra unor judecători sau procurori anume, nu au fost discutate în mod evident la momentul la care noi constituiam acea coaliție. La Ministerul Justiției, de când sunt ministru, nu am primit niciodată vreo sesizare a vreunui magistrat, care să-mi aducă la cunoștință că ar fi victima unor abuzuri, unor persecuții, pentru faptul că gândește diferit sau pentru că are o anumită viziune sau pentru faptul că expune disfuncționalități ale sistemului. N-am primit nici măcar sesizări ale magistraților care să-mi vorbească de disfuncționalități, ca să am astfel de repere concrete”, a declarat Radu Marinescu.

La remarca realizatorului că magistraților le-a fost frică de represalii, ministrul Justiției a răspuns: „Așa este, de mult timp se vorbește despre abuzuri în Justiție și s-a vorbit despre abuzuri și în perioada în care conducerea Justiției nu era asigurată de actualele persoane care sunt… Eu aș vrea să punem capăt tuturor abuzurilor. Nu știu dacă le-a fost frică sau nu”.

„Mesajul meu direct către magistrați este…”

În același timp, Radu Marinescu le-a transmis magistraților că nu este „suficient să acuzi” și le-a cerut să vină cu „toate elementele concrete”.

„Mesajul meu direct către magistrați este: dacă aveți inamovibilitate, conform legii, dacă aveți curajul să judecați dosare grele, dosare importante și trebuie să-l aveți, pentru că asta este menirea magistratului în statul de drept, cu siguranță că trebuie să aveți și curajul să spuneți lucrurilor pe nume, să veniți cu elementele concrete, pentru că magistrații și juriștii știu foarte bine că nu este suficient să acuzi, ci trebuie să și probezi, să vii cu elemente concrete, îi rog să vină cu toate elementele concrete, pentru a putea să le cunoaștem și să soluționăm tot ce este de soluționat în Justiție”, a mai transmis Radu Marinescu.

Întrebat unde să vină magistrații cu aceste sesizări, Radu Marinescu a răspuns:

„Eu vorbesc pentru Ministerul Justiției. Magistrații care au cunoștințe de infracțiuni să se adreseze organelor de cercetare penală. Magistrații care au cunoștințe despre abuzuri să le semnaleze și le pot semnala inclusiv public, evident, să le semnaleze organismelor care investighează aceste chestiuni disciplinare și este Inspecția Judiciară, organism independent, potrivit legii și nouă, ca Minister al Justiției, dacă doresc să ne aducă la cunoștință, ca apoi să fim o voce care să susțină combaterea unor astfel de abuzuri”, a spus ministrul Justiției.

Dezvăluirile din documentarul Recorder

În documentarul difuzat marți seară, 9 decembrie, de Recorder, intitulat „Justiție Capturată”, se vorbește despre starea justiției din România, fenomenul prescrierilor, dar și efectele centralizării puterii la nivelul „unor magistrați care coabitează cu polticienii”.

În documentarul Recorder, au fost intervievați procurorul militar Liviu Lascu, Crin Bologa, fostul procuror-șef al DNA între perioadele Laura Codruța Kovesi si Marius Voineag, judecătorul Laurențiu Beșu, dar și o procuroare din DNA și o judecătoare de la Curtea de Apel, care au vorbit sub anonimat.

După publicarea documentarului, mii de persoane au protestat, cinci zile consecutiv, în Bucureşti şi în alte oraşe din ţară. Protestatarii au cerut și revocarea președintei Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, demiterea conducerii Direcției Naționale Anticorupție și demiterea ministrului Justiției, Cătălin Predoiu.

Președintele Nicușor Dan i-a invitat pe magistrații care vor să semnaleze probleme de integritate în sistemul de justiție într-o discuție „fără limită de timp” la Palatul Cotroceni, pe 22 decembrie.

Citește și: Un adolescent a înjunghiat mortal un elev de 10 ani la o școală din Rusia, apoi și-a făcut selfie cu cadavrul