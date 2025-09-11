24 C
Craiova
joi, 11 septembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăBani & AfaceriFinanteRata anuală a inflaţiei - 10% în august, faţă de luna august 2024. Ce produse s-au scumpit cel mai mult

Rata anuală a inflaţiei – 10% în august, faţă de luna august 2024. Ce produse s-au scumpit cel mai mult

De Daniela Moise
Rata anuală a inflaţiei - 10% în august, faţă de luna august 2024. Ce produse s-au scumpit cel mai mult
Rata anuală a inflaţiei - 10% în august, faţă de luna august 2024. Ce produse s-au scumpit cel mai mult

Rata anuală a inflaţiei în luna august 2025, comparativ cu luna august 2024, a fost de 9,9%, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS). Rata anuală a inflaţiei în luna iulie, comparativ cu luna iulie 2024, a fost 7,8%.

„Indicele preţurilor de consum în luna august 2025 comparativ cu luna iulie 2025 a fost 102,10%. Rata inflaţiei de la începutul anului (august 2025 comparativ cu decembrie 2024) a fost 8,1%. Rata anuală a inflaţiei în luna august 2025 comparativ cu luna august 2024 a fost 9,9%”, arată datele INS.

Rata anuală a inflației a urcat în august la 9,9%, față de 7,8% în luna iulie, potrivit datelor anunțate joi de Institutul Național de Statistică (INS). Cu toate astea, au existat și alimente care s-au ieftinit, chiar și cu 10%.

Datele INS arată că, față de iulie 2025, în august prețurile de consum s-au majorat în medie cu 2,1%.

Alimentele s-au scumpit în august 2025 față de august 2024 cu 9%, serviciile cu 9,8%, iar mărfurile nealimentare cu 10,5%.

Ce produse s-au scumpit cel mai mult

Mărfurile alimentare s-au scumpit cu 8,92%, în august 2025 comparativ cu luna august 2024, şi cu 1,63% faţă de iulie 2025. La această categorie, cel mai mult s-au scumpit fructele proaspete, cu 41,73%, în august 2025 comparativ cu luna august 2024, şi s-au ieftinit cu 5,13% faţă de iulie 2025. De asemenea, cartofii s-au ieftinit cu 9,36%, în august 2025 comparativ cu luna august 2024, şi cu 5,67% faţă de iulie 2025.

Dintre alimente, cele mai mari creșteri au fost înregistrate la fructe (41%), cafea (17%), ulei (11%), pâine și margarină (9%). În schimb, cartofii s-au ieftinit cu 10%.

Mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,48%, în august 2025 comparativ cu luna august 2024, şi cu 2,10% faţă de iulie 2025. Energia electrică s-a scumpit cel mai mult la această categorie, cu 65,73%, în august 2025 faţă de august 2024, şi cu 2,56% faţă de iulie 2025.

La servicii, topul scumpirilor e condus de igienă și cosmetică (19%), bilete de tren (18%), confecții (15%), servicii de îngrijire medicală și reparații auto (13%). Pe de altă parte, transportul aerian s-a ieftinit cu 7%.

La capitolul mărfuri, prețurile la energie electrică s-au majorat cu 65% (în iulie s-a oprit schema de plafonare a tarifelor), cele la energie termică cu 13%, iar cărțile, ziarele și revistele cu 11%.

Rata inflației de la începutul anului (august 2025 comparativ cu decembrie 2024) a fost 8,1%.

Citeşte şi: Ministerul Sănătăţii vrea să introducă noi medicamente pe lista celor compensate

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA