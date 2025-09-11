Rata anuală a inflaţiei – 10% în august, faţă de luna august 2024. Ce produse s-au scumpit cel mai mult

Rata anuală a inflaţiei în luna august 2025, comparativ cu luna august 2024, a fost de 9,9%, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS). Rata anuală a inflaţiei în luna iulie, comparativ cu luna iulie 2024, a fost 7,8%.

„Indicele preţurilor de consum în luna august 2025 comparativ cu luna iulie 2025 a fost 102,10%. Rata inflaţiei de la începutul anului (august 2025 comparativ cu decembrie 2024) a fost 8,1%. Rata anuală a inflaţiei în luna august 2025 comparativ cu luna august 2024 a fost 9,9%”, arată datele INS.

Rata anuală a inflației a urcat în august la 9,9%, față de 7,8% în luna iulie, potrivit datelor anunțate joi de Institutul Național de Statistică (INS). Cu toate astea, au existat și alimente care s-au ieftinit, chiar și cu 10%.

Datele INS arată că, față de iulie 2025, în august prețurile de consum s-au majorat în medie cu 2,1%.

Alimentele s-au scumpit în august 2025 față de august 2024 cu 9%, serviciile cu 9,8%, iar mărfurile nealimentare cu 10,5%.

Ce produse s-au scumpit cel mai mult

Mărfurile alimentare s-au scumpit cu 8,92%, în august 2025 comparativ cu luna august 2024, şi cu 1,63% faţă de iulie 2025. La această categorie, cel mai mult s-au scumpit fructele proaspete, cu 41,73%, în august 2025 comparativ cu luna august 2024, şi s-au ieftinit cu 5,13% faţă de iulie 2025. De asemenea, cartofii s-au ieftinit cu 9,36%, în august 2025 comparativ cu luna august 2024, şi cu 5,67% faţă de iulie 2025.

Dintre alimente, cele mai mari creșteri au fost înregistrate la fructe (41%), cafea (17%), ulei (11%), pâine și margarină (9%). În schimb, cartofii s-au ieftinit cu 10%.

Mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,48%, în august 2025 comparativ cu luna august 2024, şi cu 2,10% faţă de iulie 2025. Energia electrică s-a scumpit cel mai mult la această categorie, cu 65,73%, în august 2025 faţă de august 2024, şi cu 2,56% faţă de iulie 2025.

La servicii, topul scumpirilor e condus de igienă și cosmetică (19%), bilete de tren (18%), confecții (15%), servicii de îngrijire medicală și reparații auto (13%). Pe de altă parte, transportul aerian s-a ieftinit cu 7%.

La capitolul mărfuri, prețurile la energie electrică s-au majorat cu 65% (în iulie s-a oprit schema de plafonare a tarifelor), cele la energie termică cu 13%, iar cărțile, ziarele și revistele cu 11%.

Rata inflației de la începutul anului (august 2025 comparativ cu decembrie 2024) a fost 8,1%.

Citeşte şi: Ministerul Sănătăţii vrea să introducă noi medicamente pe lista celor compensate