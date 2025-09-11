Ministerul Sănătăţii vrea să introducă noi medicamente pe lista celor compensate

Ministerul Sănătăţii a lansat în consultare publică un ordin care completează listele de medicamente compensate a 35 de medicamente. „Pacienţii din România au nevoie de soluţii reale, nu de promisiuni şi lozinci”, a transmis Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

Ordinul privind completarea Anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 5994/2024 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, a fost supus consultării publice de către Ministerul Sănătăţii.

„Va permite includerea în listele de medicamente compensate a 35 de medicamente. Este o dovadă că facem exact ceea ce spunem. De la început am fost ferm: pacienţii din România au nevoie de soluţii reale, nu de promisiuni şi lozinci. Toate reformele din ultimele luni – de la criterii de performanţă pentru managerii de spitale, la extinderea reţelei de tratament pentru AVC, de la investiţiile masive în infrastructură şi digitalizare, până la eliminarea privilegiilor şi reaşezarea corectă a resurselor – au avut un singur scop: schimbări reale pentru pacient”, a transmis ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, într-o postare pe facebook.

Noi soluţii terapeutice pentru pacienţi care nu aveau acces la tratamente compensate

Potrivit acestuia, această etapă aduce noi soluţii terapeutice pentru pacienţii care, până acum, nu aveau acces la aceste tratamente compensate.

Medicamentele nou-introduse pe listele de compensate vor aduce soluţii reale pentru pacienţi diagnosticaţi cu boli grave: cancer de prostată avansat, sensibil la hormoni amiloidoză ereditară colită ulcerativă activă şi boală Crohn moderată până la severă, rezistente la tratamente convenţionale astm bronşic sever necontrolat, care nu răspunde la alte terapii angioedem ereditar recurent (prevenirea de rutină a episoadelor) leucemie limfocitară cronică, la pacienţi cu deleţia 17p sau mutaţia TP53, neeligibili pentru imunochimioterapie mielom multiplu recidivat şi refractar infecţia cu HIV-1 la copii.

„Mulţumesc Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDR) pentru colaborarea excelentă şi colegilor din Ministerul Sănătăţii pentru munca susţinută. Parteneriatul transparent şi corect cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate aduce beneficii reale pacienţilor şi întăreşte încrederea în sistemul de sănătate”, a mai transmis ministrul Sănătăţii.

